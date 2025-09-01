Indul a vizsgálat, lecsaphat a GVH a papír-írószerekre

A KSH adatai szerint 2025 júliusában a tanszerek és írószerek átlagára 6,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ez a növekedés jóval mérsékeltebb a 2022–2023-ban tapasztalt 25–30 százalékos dráguláshoz képest, ugyanakkor a háztartások számára még mindig jelentős többletkiadást jelent.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelte: egy család gyermekenként átlagosan 50–75 ezer forintot költ az iskolakezdésre, az első osztályosoknál pedig a teljes felszerelés ára elérheti a 100 ezer forintot is. Ebben benne van az iskolatáska, a füzetcsomag, a rajzeszközök és a különféle kiegészítők.

A piac sajátossága, hogy a multinacionális kiskereskedelmi láncok – amelyek széles körben forgalmazzák a tanszereket – és beszállítóik meghatározó szerepet játszanak az árak alakulásában. Ezért különösen fontos, hogy tisztességes versenyfeltételek érvényesüljenek.

A GVH aktív beavatkozásával, a folyamatban lévő eljárások révén lehetővé válik a papír-írószer piac működésének és a fogyasztói árak mögött álló piaci magatartások feltérképezése, valamint a kiskereskedelmi láncok és beszállítóik közötti szerződéses viszonyok versenyjogi vizsgálata

– közölte a hivatal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images