  • Megjelenítés
Indul a vizsgálat, lecsaphat a GVH a papír-írószerekre
Gazdaság

Indul a vizsgálat, lecsaphat a GVH a papír-írószerekre

Portfolio
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a papír-írószer piacon, mert felmerült a gyanú, hogy több magyarországi kiskereskedelmi lánc és beszállítóik versenykorlátozó megállapodásokat köthettek – közölte a hivatal az Indexszel.

A KSH adatai szerint 2025 júliusában a tanszerek és írószerek átlagára 6,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ez a növekedés jóval mérsékeltebb a 2022–2023-ban tapasztalt 25–30 százalékos dráguláshoz képest, ugyanakkor a háztartások számára még mindig jelentős többletkiadást jelent.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelte: egy család gyermekenként átlagosan 50–75 ezer forintot költ az iskolakezdésre, az első osztályosoknál pedig a teljes felszerelés ára elérheti a 100 ezer forintot is. Ebben benne van az iskolatáska, a füzetcsomag, a rajzeszközök és a különféle kiegészítők.

A piac sajátossága, hogy a multinacionális kiskereskedelmi láncok – amelyek széles körben forgalmazzák a tanszereket – és beszállítóik meghatározó szerepet játszanak az árak alakulásában. Ezért különösen fontos, hogy tisztességes versenyfeltételek érvényesüljenek.

A GVH aktív beavatkozásával, a folyamatban lévő eljárások révén lehetővé válik a papír-írószer piac működésének és a fogyasztói árak mögött álló piaci magatartások feltérképezése, valamint a kiskereskedelmi láncok és beszállítóik közötti szerződéses viszonyok versenyjogi vizsgálata

– közölte a hivatal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
csokoládé tábla csoki stock
Gazdaság
Beperelték a Milkát a zsugorítás miatt
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility