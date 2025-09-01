  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Kedden egyedül a gázolaj árában lesz változás - írja a holtankoljak.

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.

A mai (2025.09.01-ei) átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 592 Ft/liter
  • Gázolaj: 595 Ft/liter 

Fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől. 

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

