Jó hír érkezett Európából

Az euróövezeti gyáripar 2022 közepe óta először mutatott növekedést augusztusban, amit a belföldi kereslet és termelés fellendülése támogatott.

A HCOB euróövezeti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) több mint hároméves csúcsra, 50,7 pontra emelkedett augusztusban a júliusi 49,8-ról, átlépve az 50 pontos növekedési küszöböt. Az érték meghaladta az előzetes 50,5 pontos becslést is.

A gyáripari termelés 2022 márciusa óta a legerősebb növekedést mutatta.

Az új megrendelések – a kereslet kulcsfontosságú mutatója – közel három és fél éve nem látott ütemben bővültek.

A feldolgozóipar gazdasági fellendülése szélesedik... A beérkező megrendelések is reményt adnak a fenntartható kilábalásra

- nyilatkozta Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza. "A belföldi megrendelések növekedtek, és ellensúlyozzák a külföldről érkező gyengülő keresletet. Valójában az amerikai vámokkal szemben a legjobb orvosság a belföldi kereslet erősítése lehet... Sokan számítanak arra, hogy 12 hónap múlva többet fognak termelni, mint ma."

Az euróövezeti országok közül Görögország és Spanyolország vezette a gyáripari növekedést 54,5, illetve 54,3 pontos értékekkel.

Franciaország és Olaszország szintén enyhe bővülést mutatott; eközben Németország, Európa legnagyobb gazdaságának feldolgozóipari indexe 38 havi csúcsra, 49,8 pontra emelkedett, hajszálnyira az 50 pontos küszöbtől.

A gazdasági aktivitás javulása reményt ad a német gazdaságnak, amely az előző negyedévben 0,3%-kal zsugorodott, részben az Egyesült Államokból érkező csökkenő kereslet miatt.

Az euróövezeti gyártók optimisták a következő évre vonatkozóan, bár a hangulat nagyjából változatlan maradt júliushoz képest. Ez ellentétben áll az Európai Bizottság felmérése szerint augusztusban tapasztalt gazdasági hangulatromlással az euróövezetben.

Forrás: Reuters

