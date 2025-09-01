Jött a figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: mától kapják meg a küldeményeket

Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok, a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást - közölte a Magyar Posta.

A Magyar Posta 2025. szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesíti, illetve kísérli meg kézbesíteni az utalványokat arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.

Amennyiben sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, a kézbesítő értesítőt helyez el a cím szerinti postaládában.

Az értesítővel a megjelölt letéti postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól számított 10 munkanapig a küldeményt a címzett, vagy akár a meghatalmazottja is átveheti.

Amennyiben az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi.

Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.

