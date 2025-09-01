  • Megjelenítés
Jött a figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: mától kapják meg a küldeményeket
Gazdaság

Jött a figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: mától kapják meg a küldeményeket

Portfolio
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok, a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást - közölte a Magyar Posta.

A Magyar Posta 2025. szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesíti, illetve kísérli meg kézbesíteni az utalványokat arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.

Amennyiben sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, a kézbesítő értesítőt helyez el a cím szerinti postaládában.

Az értesítővel a megjelölt letéti postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól számított 10 munkanapig a küldeményt a címzett, vagy akár a meghatalmazottja is átveheti.

Amennyiben az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi.

Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rövidített műszakokra kényszerül a német feldolgozóipar
Gazdaság
Nagy bajban van Oroszország
Pénzcentrum
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility