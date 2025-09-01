Lagarde figyelmeztet: politikai káosz fenyegeti az euróövezetet, a piacok már reagálnak

„A kormányok összeomlásának kockázatai az eurózóna minden országában aggasztóak” – mondta a Radio Classique adásában Christine Lagarde az Európai Központi Bank elnöke hétfőn, aki aggodalmát fejezte ki a francia politikai helyzet miatt.

Lagarde hangsúlyozta, hogy az elmúlt hat év tapasztalatai alapján a politikai bizonytalanság közvetlenül hat a gazdaságra és a piacok kockázati megítélésére – foglalta össze a nyilatkozatot a Les Echos.

A téma azért merült fel, mert a 2026-os költségvetésről szóló vita folyományaként ismét bizalmatlansági szavazás lesz a francia kormánnyal szemben. Egyelőre sem a bal, sem a radikális jobboldal nem hajlandó támogatni François Bayrou miniszterelnök kabinetjét.

A felvetés, hogy Franciaország az IMF felügyelete alá kerülhetne, Lagarde szerint valószínűtlen.

„Az országok akkor fordulnak az IMF-hez, ha súlyos folyó fizetési mérleg-hiánnyal küzdenek és nem tudják teljesíteni kötelezettségeiket:

ez nem Franciaország esete

– fogalmazott.

Hozzátette: szerinte az IMF ma inkább azt mondaná, hogy „a feltételek nem adottak, szervezzétek meg magatokat és tegyétek rendbe a közpénzügyeiteket”.

A bankrendszer stabilitásáról is beszélt. „Úgy gondolom, a francia bankrendszer jól tőkésített, sokkal jobban, mint az utolsó nagy pénzügyi válság idején, jól strukturált, jól felügyelt és felelős szereplőkkel működik” – mondta. Lagarde szerint ezért önmagában nem a bankrendszer jelenti a kockázatot.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a piacok minden hasonló politikai helyzetben újraértékelik a kockázatokat.

A francia bankok részvényei az elmúlt napokban megrendültek François Bayrou döntése miatt, hogy bizalmi szavazást kér kormánya sorsáról. „Nem gondolom, hogy a bankrendszer lenne a jelenlegi kockázat forrása, de a piacok mindig reagálnak” – fogalmazott Christine Lagarde.

