Lázár János: indul a 3 sávos M1-es autópálya építése

Aa következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűég 85-88 százalékra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésekkel 8 évre csökkenhet - közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Közlekedési infón, Budapesten.

A MÁV-Volán csoport vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal tartott közös sajtótájékoztatón Lázár János megjegyezte: a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik, amit részben saját forrásból, részben egy magyar bankcsoport hiteléből valósít meg a vállalatcsoport, és elbírálás alatt van az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelme, amelyről szeptember-októberben születhet döntés.

Szólt arról is, hogy egy év előkészítés után, szeptember közepén elindul az M1-es autópálya kiszélesítése 2x3 sávra. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be.

Lázár János elmondta, kezdeményezte a kormányfőnél és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy az önkormányzatok közútfejlesztés-karbantartás esetén a befizetett szolidaritási adó legalább 20 százalékát leírhassák, ezzel több száz milliárd forint maradhat helyben erre a célra.

