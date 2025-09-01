Merz kemény üzenete: van, ami tönkre tenné Németországot

A CDU-s politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági teljesítmény mellett a jóléti állam finanszírozása már nem fenntartható.

Négynapos munkahéttel és munka-magánélet egyensúllyal nem fogjuk tudni fenntartani országunk jólétét

– fogalmazott Merz, aki néhány héttel ezelőtt reformok őszét hirdette meg.

A kancellár szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egyre kevesebb munkavállaló tart el egyre több nyugdíjast, miközben szakemberhiány van és a termelékenység stagnál.

A társadalombiztosítási járulékok terhe már meghaladja a 40 százalékot, ami a szakértők szerint gátolja a gazdasági növekedést.

Merz elsősorban a termelékenység növelésére helyezné a hangsúlyt. „Többet és mindenekelőtt hatékonyabban kell dolgoznunk ebben az országban” – mondta, hozzátéve, hogy felül kellene vizsgálni a munkaidőre vonatkozó korlátozásokat is. Nem kíván azonban senkit sem kényszeríteni a hosszabb munkavégzésre.

A nyugdíjrendszer kapcsán a kancellár emlékeztetett az „aktív nyugdíj” bevezetésének tervére, amely pénzügyi bónuszt kínálna azoknak, akik tovább dolgoznak.

Ez egy ajánlat a munkavállalóknak, hogy tovább maradjanak, havi 2000 eurós adókedvezménnyel

– magyarázta.

Az államadósság kérdésében Merz óvatos álláspontot képviselt. „Sok adósságot vállalunk. Olyan mértékben tesszük ezt, ami már határos azzal, amiért személyesen felelősséget tudok és akarok vállalni” – fogalmazott. A koalíció márciusban már módosította az adósságféket, mentesítve a védelmi kiadásokat és egy 500 milliárd eurós különalapot az infrastruktúra és klímavédelem számára.

Az adóemelések kérdésében azonban határozott volt: a CDU/CSU és az SPD a koalíciós megállapodásban rögzítette, hogy nem emelnek további adókat.

