Nagy bajban van Oroszország

Lassult az orosz feldolgozóipari aktivitás csökkenése augusztusban a londoni S&P Global gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett beszerzésimenedzser-indexe (BMI) alapján.

Az S&P Global gazdaságkutató intézet orosz feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe 48,7 pontra javult augusztusban a júliusi 47 pontról. (A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi.)

Augusztusban már a harmadik egymást követő hónapban állt a feldolgozóipari BMI az 50 pontos szint alatt.

A jelentés szerint augusztusban lassabb ütemben ugyan, mint júliusban, de folytatódott a termelés és az új megrendelések csökkenése, eközben az ágazatban a foglalkoztatottsági mutató növekedésnek indult, 2024 júliusa óta a legtöbb teljes munkakörben alkalmazottat vették föl.

Augusztusban csökkentek az új exportrendelések, ami hat hónapon belül az ötödik visszaesés volt.

Júliushoz képest az orosz feldolgozóipari vállalatok derűlátóbbak voltak a következő 12 hónap termelési kilátásai kapcsán augusztusban, amit részben a reklámba és az új termékek bevezetésébe történt nagyobb befektetések is alátámasztanak.

