Nemzeti vészhelyzetet hirdethet ki az amerikai kormány ősszel

Bessent a Washington Examinernek adott interjújában elmondta:

Ősszel nemzeti lakhatási vészhelyzetet hirdethetünk ki.

Az elnök hivatalba lépése óta már kilenc nemzeti vészhelyzetet jelentett be, amelyek lehetővé tették számára, hogy kibővítse végrehajtói hatáskörét különböző problémák kezelésére.

A pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve kamatcsökkentései segítenének enyhíteni a COVID-19 utáni meredeken emelkedő lakásárakat, de elismerte, hogy a kormányzat többet is tehet a költségek csökkentése és a lakáskínálat növelése érdekében.

Bár konkrét intézkedéseket nem sorolt fel, Bessent utalt arra, hogy a kormányzat tanulmányozza a helyi építési és övezeti szabályok egységesítésének lehetőségeit, valamint az ingatlanvásárlás záró költségeinek csökkentését. Azt is felvetette, hogy Trump bizonyos építőanyagok esetében vámmentességet fontolgat.

"Próbáljuk kitalálni, mit tehetünk, és nem akarunk beavatkozni az államok, megyék és önkormányzatok ügyeibe" - mondta a pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy "minden lehetőség az asztalon van".

Bessent optimistán nyilatkozott a következő év gazdasági kilátásairól is, annak ellenére, hogy kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogyan hárítják át a vállalatok a Trump által bevezetett viszonossági vámok költségeit az amerikai fogyasztókra.

Úgy gondolom, 2026-ban jelentős gazdasági fellendülést fogunk tapasztalni

- jósolta a pénzügyminiszter.

