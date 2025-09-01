Növekedés, infláció, kamat: merre tart a magyar gazdaság?

A Portfolio konferenciáinak rendszeres látogatói már megszokhatták, hogy az őszi szezon egyik kiemelt rendezvénye a Budapest Economic Forum. Az idén tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő esemény hagyományosan az év gazdasági csúcskonferenciája, melyen a világgazdaság és Magyarország jelenlegi helyzetével, kilátásaival és kockázataival foglalkozunk elsősorban. A konferenciát
október 7-én, a Marriott Hitelben rendezzük meg.
A témákat tekintve a konferencia próbál naprakész lenni, de az már biztos, hogy szó lesz többek között geopolitikáról, a vámháborúról, a magyar gazdaság növekedési kilátásairól, az alapkamat várható alakulásáról. Ezekhez a témákhoz pedig neves nemzetközi és hazai szakértőket igyekszünk megnyerni előadónak.
A konferencia egyik állandó programja volt eddig is a makrogazdasági elemzők panelbeszélgetése, melyen szinte minden kérdés szóba kerülhet, ami a magyar gazdaság rövid- és középtávú kilátásait befolyásolja. A következő hónapok egyik kulcskérdése, hogy beindul-e a gazdaság növekedése, többek között erről is kérdezzük majd a szakértőket.
A beszélgetésben már biztosan részt vesz Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, Trippon Mariann, a CIB Bank szakembere és Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza. Mindhárman rendszeres résztvevői a Portfolio hagyományos elemzői felméréseinek. A beszélgetésben pedig akár a legfrissebb adatokat, bejelentéseket is értékelhetik.
Egy lépéssel messzebbről nézi a gazdasági kilátásokat az a panelbeszélgetés, melynek nagy sikere volt 2024-ben. A meghívott szakemberek inkább a gazdaság hosszabb távú, strukturális kérdéseit elemzik majd a napi hírek helyett.
A konferenciát lezáró panel névsora sem változik jelentősen tavalyhoz képest, hiszen már elfogadta felkérésünket Surányi György, az MNB egykori elnöke, Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára és Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő portfóliómenedzsere. Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy 2025-ben is még hetekig témát szolgáltat majd a beszélgetés.
Ha szeretné első kézből ismerni a magyar gazdaság kilátásait, kockázatait és a lehetséges válaszokat, akkor még nem késő regisztrálni az eseményre!
Címlapkép forrása: Portfolio
