Növekedés, infláció, kamat: merre tart a magyar gazdaság?

Közeleg az ősz gazdasági csúcskonferenciája, a Budapest Economic Forumon neves nemzetközi előadók mellett hazai elemzőkkel, közgazdászokkal beszélgetünk a magyar gazdaság kilátásairól. Kiderülhet, mikor indul be a növekedés, csökken-e az infláció, és mikor nyílhat tér az alapkamat vágására.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Minden kérdés, ami most fontos a magyar gazdaság szempontjából terítékre kerül majd az ősz egyik leginkább várt eseményén.

A Portfolio konferenciáinak rendszeres látogatói már megszokhatták, hogy az őszi szezon egyik kiemelt rendezvénye a Budapest Economic Forum. Az idén tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő esemény hagyományosan az év gazdasági csúcskonferenciája, melyen a világgazdaság és Magyarország jelenlegi helyzetével, kilátásaival és kockázataival foglalkozunk elsősorban. A konferenciát

október 7-én, a Marriott Hitelben rendezzük meg.

A témákat tekintve a konferencia próbál naprakész lenni, de az már biztos, hogy szó lesz többek között geopolitikáról, a vámháborúról, a magyar gazdaság növekedési kilátásairól, az alapkamat várható alakulásáról. Ezekhez a témákhoz pedig neves nemzetközi és hazai szakértőket igyekszünk megnyerni előadónak.

A konferencia egyik állandó programja volt eddig is a makrogazdasági elemzők panelbeszélgetése, melyen szinte minden kérdés szóba kerülhet, ami a magyar gazdaság rövid- és középtávú kilátásait befolyásolja. A következő hónapok egyik kulcskérdése, hogy beindul-e a gazdaság növekedése, többek között erről is kérdezzük majd a szakértőket.

Trippon Mariann CIB Bank, vezető makrogazdasági elemző 1996-ban végzett a Külkereskedelmi Főiskola tőzsde-pénzintézet szakirányán. 2001-ben diplomát szerzett az EFFAS (European Federation for Financial Analyst Societies) nemzetközi befektetés-elemzői kurz

A beszélgetésben már biztosan részt vesz Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, Trippon Mariann, a CIB Bank szakembere és Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza. Mindhárman rendszeres résztvevői a Portfolio hagyományos elemzői felméréseinek. A beszélgetésben pedig akár a legfrissebb adatokat, bejelentéseket is értékelhetik.

dr. Regős Gábor Gránit Alapkezelő, vezető közgazdász Regős Gábor a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakának elvégzése után ugyanott közgazdasági doktori fokozatot is szerzett. Pályája során több think tank-nél dolgozott

Egy lépéssel messzebbről nézi a gazdasági kilátásokat az a panelbeszélgetés, melynek nagy sikere volt 2024-ben. A meghívott szakemberek inkább a gazdaság hosszabb távú, strukturális kérdéseit elemzik majd a napi hírek helyett.

Prof. Surányi György egyetemi magántanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke A MKKE Pénzügypolitikai szakának elvégzését követően a pálya a Pénzügykutatási Intézetben indult 1977-ben. Kandidátusi címet -pénz és infláció elmélet- 1986-ban ítélték oda. 1986/87 a Világbank konzul

A konferenciát lezáró panel névsora sem változik jelentősen tavalyhoz képest, hiszen már elfogadta felkérésünket Surányi György, az MNB egykori elnöke, Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára és Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő portfóliómenedzsere. Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy 2025-ben is még hetekig témát szolgáltat majd a beszélgetés.

Zsiday Viktor Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap, portfóliókezelő 1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző poz

Ha szeretné első kézből ismerni a magyar gazdaság kilátásait, kockázatait és a lehetséges válaszokat, akkor még nem késő regisztrálni az eseményre!

