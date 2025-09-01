Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk

Szinte biztosra vehető, hogy szeptember közepén kamatot csökkent majd a Fed Nyíltpiaci Bizottsága, csak az a kérdés, mekkorát vágnak majd a kamaton. Addig azonban még érkeznek fontos adatok a héten, melyek akár az amerikai jegybank érveit is alátámaszthatják. Itthon kiderül a második negyedéves gazdasági teljesítmény háttere, de közben jönnek az első adatok a harmadik negyedévről.

A vámháborús kérdőjelek lassan talán kiegyenesednek, bár a kínai-amerikai megállapodás még hátra van. Azonban így sem csillapodnak a piaci hullámok, a következő időszak legfontosabb eseménye

a Fed szeptember 17-i kamatdöntő ülése lesz.

Addig még van több mint két hetünk, de a szakemberek szerint a kamatcsökkentést már semmi nem torpedózhatja meg. A jelenlegi 4,25-4,5%-os kamatszint 25 bázispontos csökkentésére most több mint 85% az esély a CME adatai alapján, de korábban szóba került akár 50 bázispontos lazítás esélye is. Sőt, könnyen lehet, hogy a következő két hétben megint felerősödnek a nagyobb kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások.

Az pedig szinte minden eszközosztályban meghatározhatja az év utolsó hónapjait, mekkorát vág a Fed. A devizapiac az elmúlt hetekben elkezdte beárazni a lazítást, Jerome Powell jackson hole-i beszéde után megint gyengült a dollár az euróval szemben.

De a pénzügyi kondíciók változása ugyanígy hatással lehet a részvénypiacra vagy a nyersanyagokra is. Éppen ezért lesz kulcsfontosságú, hogyan dönt az amerikai jegybank és milyen kamatpályát vetít előre a következő hónapokra.

A Fed döntésével kapcsolatban akár a héten is okosabbak lehetünk, hiszen jönnek lényeges adatok a tengerentúlról is, melyek erősíthetik vagy gyengíthetik akár a kamatcsökkentési várakozásokat. De haladjunk szépen sorban!

Hétfőn a KSH az ipari termelői árak adatait közli, melyek azonban várhatóan nem lesznek jelentős hatással a piacokra. A tengerentúlon kereskedési szünnap lesz (Labor Day), viszont érkeznek fontos beszerzési menedzserindexek Nyugat-Európából és Amerikából is.

2025. szeptember 1-7. makronaptár Magyar makrogazdaság szeptember 1. hétfő 8:30 KSH Ipari termelői árak júl. szeptember 2. kedd 8:30 KSH GDP (második becslés) Q2 szeptember 3. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek összevont mérlege júl. szeptember 3. szerda 8:30 KSH Turisztikai szálláshelyek forgalma júl. szeptember 3. szerda 8:30 MNB Háztartási és vállalati hitelkamatok júl. szeptember 4 csütörtök 8:30 KSH Kiskereskedelem júl. szeptember 5. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok aug. szeptember 5. péntek 8:30 MNB Vállalkozások hitelállományának alakulása Q2 szeptember 5. péntek 8:30 KSH Ipar júl. Nemzetközi makrogazdaság szeptember 1. hétfő 9:55 Németország HCOB feldolgozóipari bmi aug. szeptember 1. hétfő 10:00 Euróövezet HCOB feldolgozóipari bmi aug. szeptember 1. hétfő 11:00 Euróövezet Munkanélküliség júl. szeptember 1. hétfő 15:45 USA S&P Global feldolgozóipari bmi aug. szeptember 1. hétfő USA Labor Day szeptember 2. kedd 11:00 Euróövezet Infláció aug. szeptember 2. kedd 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi aug. szeptember 3. szerda 3:45 Kína Caixin szolgáltató bmi aug. szeptember 3. szerda 11:00 Euróövezet Ipari termelői árak júl. szeptember 3. szerda 16:00 USA Gyáripari megrendelések júl. szeptember 3. szerda 20:00 USA Bézs könyv szeptember 4. csütörtök 11:00 Euróövezet Kiskereskedelem júl. szeptember 4. csütörtök 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index aug. szeptember 4. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliségi adatok szeptember 4. csütörtök 16:00 USA ISM szolgáltató bmi aug. szeptember 5. péntek 8:00 Németország Gyáripari megrendelések júl. szeptember 5. péntek 11:00 Euróövezet GDP (második becslés) Q2 szeptember 5. péntek 14:30 USA Munkanélküliség aug. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedd reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja. Az előzetes adatok alapján mindössze 0,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, ezt vizsgálják most felül, illetve választ kaphatunk arra is, mi okozza az elhúzódóm stagnálást. Az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.

Szerdán a KSH és az MNB is kisebb jelentőségű adatokat tesz közzé, várhatóan a turisztikai szálláshelyek forgalma és a kamatokra vonatkozó adat sem fogja megrengetni a magyar részvénypiacot vagy a forint árfolyamát. Fontos lehet viszont az amerikai gyáripari megrendelések alakulása, este pedig a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban.

Csütörtökön a kiskereskedelem júliusi adata jelenik meg itthon, amivel már a harmadik negyedéves gazdasági aktivitásról kapunk egy kis részletet. Amerikában pedig a szokás szerint szerdán érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.

Pénteken sem fogunk unatkozni, hiszen az MNB a nemzetközi tartalékok augusztusi alakulásáról számol be, míg a KSH-tól a júliusi ipari termelés előzetes adata érkezik, mely az előző napi kiskereskedelemhez hasonlóan már a harmadik negyedévet vezeti fel. Az Eurostat a második negyedéves kibővített és felülvizsgált növekedési rangsort publikálja, míg Amerikában jön az augusztusi munkanélküliségi statisztika, mely nagy figyelmet kaphat a befektetők részéről.

