Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk

A vámháborús kérdőjelek lassan talán kiegyenesednek, bár a kínai-amerikai megállapodás még hátra van. Azonban így sem csillapodnak a piaci hullámok, a következő időszak legfontosabb eseménye
a Fed szeptember 17-i kamatdöntő ülése lesz.
Addig még van több mint két hetünk, de a szakemberek szerint a kamatcsökkentést már semmi nem torpedózhatja meg. A jelenlegi 4,25-4,5%-os kamatszint 25 bázispontos csökkentésére most több mint 85% az esély a CME adatai alapján, de korábban szóba került akár 50 bázispontos lazítás esélye is. Sőt, könnyen lehet, hogy a következő két hétben megint felerősödnek a nagyobb kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások.
Az pedig szinte minden eszközosztályban meghatározhatja az év utolsó hónapjait, mekkorát vág a Fed. A devizapiac az elmúlt hetekben elkezdte beárazni a lazítást, Jerome Powell jackson hole-i beszéde után megint gyengült a dollár az euróval szemben.
De a pénzügyi kondíciók változása ugyanígy hatással lehet a részvénypiacra vagy a nyersanyagokra is. Éppen ezért lesz kulcsfontosságú, hogyan dönt az amerikai jegybank és milyen kamatpályát vetít előre a következő hónapokra.
A Fed döntésével kapcsolatban akár a héten is okosabbak lehetünk, hiszen jönnek lényeges adatok a tengerentúlról is, melyek erősíthetik vagy gyengíthetik akár a kamatcsökkentési várakozásokat. De haladjunk szépen sorban!
Hétfőn a KSH az ipari termelői árak adatait közli, melyek azonban várhatóan nem lesznek jelentős hatással a piacokra. A tengerentúlon kereskedési szünnap lesz (Labor Day), viszont érkeznek fontos beszerzési menedzserindexek Nyugat-Európából és Amerikából is.
|2025. szeptember 1-7. makronaptár
|Magyar makrogazdaság
|szeptember
|1.
|hétfő
|8:30
|KSH
|Ipari termelői árak
|júl.
|szeptember
|2.
|kedd
|8:30
|KSH
|GDP (második becslés)
|Q2
|szeptember
|3.
|szerda
|8:30
|MNB
|Hitelintézetek összevont mérlege
|júl.
|szeptember
|3.
|szerda
|8:30
|KSH
|Turisztikai szálláshelyek forgalma
|júl.
|szeptember
|3.
|szerda
|8:30
|MNB
|Háztartási és vállalati hitelkamatok
|júl.
|szeptember
|4
|csütörtök
|8:30
|KSH
|Kiskereskedelem
|júl.
|szeptember
|5.
|péntek
|8:30
|MNB
|Nemzetközi tartalékok
|aug.
|szeptember
|5.
|péntek
|8:30
|MNB
|Vállalkozások hitelállományának alakulása
|Q2
|szeptember
|5.
|péntek
|8:30
|KSH
|Ipar
|júl.
|Nemzetközi makrogazdaság
|szeptember
|1.
|hétfő
|9:55
|Németország
|HCOB feldolgozóipari bmi
|aug.
|szeptember
|1.
|hétfő
|10:00
|Euróövezet
|HCOB feldolgozóipari bmi
|aug.
|szeptember
|1.
|hétfő
|11:00
|Euróövezet
|Munkanélküliség
|júl.
|szeptember
|1.
|hétfő
|15:45
|USA
|S&P Global feldolgozóipari bmi
|aug.
|szeptember
|1.
|hétfő
|USA
|Labor Day
|szeptember
|2.
|kedd
|11:00
|Euróövezet
|Infláció
|aug.
|szeptember
|2.
|kedd
|16:00
|USA
|ISM feldolgozóipari bmi
|aug.
|szeptember
|3.
|szerda
|3:45
|Kína
|Caixin szolgáltató bmi
|aug.
|szeptember
|3.
|szerda
|11:00
|Euróövezet
|Ipari termelői árak
|júl.
|szeptember
|3.
|szerda
|16:00
|USA
|Gyáripari megrendelések
|júl.
|szeptember
|3.
|szerda
|20:00
|USA
|Bézs könyv
|szeptember
|4.
|csütörtök
|11:00
|Euróövezet
|Kiskereskedelem
|júl.
|szeptember
|4.
|csütörtök
|14:15
|USA
|ADP munkaerőpiaci index
|aug.
|szeptember
|4.
|csütörtök
|14:30
|USA
|Heti munkanélküliségi adatok
|szeptember
|4.
|csütörtök
|16:00
|USA
|ISM szolgáltató bmi
|aug.
|szeptember
|5.
|péntek
|8:00
|Németország
|Gyáripari megrendelések
|júl.
|szeptember
|5.
|péntek
|11:00
|Euróövezet
|GDP (második becslés)
|Q2
|szeptember
|5.
|péntek
|14:30
|USA
|Munkanélküliség
|aug.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Kedd reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja. Az előzetes adatok alapján mindössze 0,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, ezt vizsgálják most felül, illetve választ kaphatunk arra is, mi okozza az elhúzódóm stagnálást. Az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.
Szerdán a KSH és az MNB is kisebb jelentőségű adatokat tesz közzé, várhatóan a turisztikai szálláshelyek forgalma és a kamatokra vonatkozó adat sem fogja megrengetni a magyar részvénypiacot vagy a forint árfolyamát. Fontos lehet viszont az amerikai gyáripari megrendelések alakulása, este pedig a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban.
Csütörtökön a kiskereskedelem júliusi adata jelenik meg itthon, amivel már a harmadik negyedéves gazdasági aktivitásról kapunk egy kis részletet. Amerikában pedig a szokás szerint szerdán érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.
Pénteken sem fogunk unatkozni, hiszen az MNB a nemzetközi tartalékok augusztusi alakulásáról számol be, míg a KSH-tól a júliusi ipari termelés előzetes adata érkezik, mely az előző napi kiskereskedelemhez hasonlóan már a harmadik negyedévet vezeti fel. Az Eurostat a második negyedéves kibővített és felülvizsgált növekedési rangsort publikálja, míg Amerikában jön az augusztusi munkanélküliségi statisztika, mely nagy figyelmet kaphat a befektetők részéről.
A címlapkép illusztráció.
