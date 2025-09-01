Régiós versenytársunknál is kinyílik a pénzcsap

Bemutatta a jövő évre vonatkozó költségvetési tervét Csehország, amely a növekvő védelmi és energetikai kiadások miatt az ideinél jóval nagyobb hiányt tartalmaz. A tervek szerint 2026-ban a költségvetés hiánya 286 milliárd korona (azaz 13,7 milliárd dollár) lesz, amely közel 20 százalékkal meghaladja az idei évre elfogadott hiánycélt.

A várakozások szerint a cseh GDP-arányos költségvetési deficit idén 1,9, míg jövőre 3,2 százalék lehet.

A tervek komoly trendfordulót jeleznek az állami költekezésben, az elmúlt 4 év megszorító intézkedései után ugyanis jövőre jelentős lazítás várható fiskális részről. Az idei évhez képest megugró deficit főként a növekvő energetikai és védelmi kiadásoknak köszönhető, amely együttesen mintegy 49 milliárd koronás (2,35 milliárd dollár) többletterhet ró az államra.

A költségvetési terv jól szolgálja a kormány két legfontosabb stratégiai célját, az energiafüggetlenség elérését és a nemzetbiztonság erősítését

- jelentette ki Zbynek Stanjura pénzügyminiszter a számokat értékelve.

Bár a kiadások számottevő része tényleg a miniszter által említett két cél elérését szolgálja, a jövő évi költségvetés más területeken is lazább lehet a korábbinál. Ennek főként politikai okai lehetnek, ugyanis a kormánykoalíció jelenleg komoly lemaradásban van a legnagyobb ellenzéki tömörüléshez képest. Andrej Babis, az ellenzék vezetője korábban több ígéretet is tett a szociális és infrastrukturális kiadások növelésére, mely alapján nem lenne meglepő, ha a kormány is hasonló ígéreteket tenne.

A növekvő állami szerepvállalás és költségvetési hiány nem ritka jelenség napjaink Európájában, hiszen a fejlett országok mellett (mint például Franciaország, Németország vagy az Egyesült Királyság) például Lengyelország és hazánk is jelentős deficitet tervez az idei és a jövő évre egyaránt.

