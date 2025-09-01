  • Megjelenítés
"Romantikus kapcsolat" miatt menesztették a Nestlé vezérét

A Nestlé menesztette Laurent Freixe vezérigazgatót a magatartási kódex megsértése miatt, helyére Philipp Navratilt nevezték ki.

A Nestlé hétfői közleménye szerint Freixe távozását egy olyan vizsgálat előzte meg, amelyet Paul Bulcke elnök és Pablo Isla vezető független igazgató felügyelt.

A vizsgálat egy romantikus kapcsolatot tárt fel a vezérigazgató és egy közvetlen beosztottja között, ami megsértette a vállalat üzleti magatartási kódexét.

"Ez egy szükséges döntés volt" - nyilatkozta Bulcke. "A Nestlé értékei és irányítási elvei vállalatunk erős alapjai. Köszönöm Laurent-nak a szolgálatban töltött éveit."

A vállalatnál régóta dolgozó Freixe tavaly szeptemberben vette át a vezérigazgatói pozíciót, miután a Nestlé menesztette elődjét, Mark Schneidert.

Utódja, Philipp Navratil 2001-ben belső ellenőrként kezdte karrierjét a Nestlénél. Miután különböző kereskedelmi pozíciókat töltött be Közép-Amerikában, 2009-ben kinevezték a Nestlé Honduras országmenedzserévé. 2013-ban átvette a kávé és italüzletág vezetését Mexikóban, majd 2020-ban a Nestlé kávé stratégiai üzleti egységéhez került. 2024 júliusában a Nespressóhoz helyezték át, és idén január 1-jén csatlakozott a Nestlé igazgatótanácsához.

Forrás: Reuters

