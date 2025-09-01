Segítséget kérnek a Tálibok a pusztító földrengés után

A hétfői hivatalos közlemény szerint a 6-os erősségű földrengés legalább 2800 sebesültet is követelt. A katasztrófa tovább terheli a háború sújtotta ország tálib vezetésének erőforrásait, amely már így is számos válsággal küzd a külföldi segélyek drasztikus csökkenésétől a szomszédos országok által deportált afgánok százezreiig.
Sharafat Zaman, a kabuli egészségügyi minisztérium szóvivője nemzetközi segítséget kért a földrengés okozta pusztítás kezeléséhez.
A rengés éjfél körül következett be, 10 kilométeres mélységben. Zabihullah Mujahid kormányszóvivő szerint a földrengés 812 ember életét követelte Kunar és Nangarhar keleti tartományokban. A mentőcsapatok küzdenek, hogy elérjék a távoli hegyvidéki területeket, amelyek a pakisztáni határ mentén mobilhálózat nélkül maradtak, és ahol a vályogtéglából épült házak összeomlottak.
Esőzések is voltak
Kate Carey, az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának (UNOCHA) tisztviselője elmondta, hogy a földrengés által érintett területen az elmúlt 24-48 órában heves esőzések is voltak, ami növeli a földcsuszamlások és sziklaomlások kockázatát, ezért sok út járhatatlan.
A hatóságok szerint az áldozatok száma tovább emelkedhet, ahogy a mentőcsapatok elérik az elszigeteltebb helyeket. A hadsereg mentőcsapatai szétszóródtak a régióban, 40 repülőgéppel 420 sebesültet és halottat szállítottak el. A földrengés három falut teljesen elpusztított Kunarban, és sok másikban jelentős károkat okozott.
Ez Afganisztán harmadik nagy halálos földrengése azóta, hogy a tálibok 2021-ben átvették a hatalmat
a külföldi erők kivonulásával, ami a kormányzati finanszírozás nagy részét kitevő nemzetközi támogatás csökkenését eredményezte. A humanitárius segélyek, amelyek célja a sürgős szükségletek kielégítése a politikai intézmények megkerülésével, 767 millió dollárra csökkentek idén a 2022-es 3,8 milliárd dollárról.
Afganisztán különösen kitett a halálos földrengéseknek, főleg a Hindu Kush hegységben, ahol az indiai és eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak. Az afganisztáni földrengések azért szoktak ilyen halálosak lenni, mert az épületek szerkezete nem áll ellen a rengéseknek és sokan élnek a Hindu Kush területén - magyarázta Richard Walker, az Oxfordi Egyetem tektonika professzora.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem várt helyről tették helyre Ursula von der Leyent: olyat mondott, amit nem mondhatott volna
Boris Pistoriustól jött a kritika.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Vallottak a profik: ezt az 5 részvényt kell venni szeptemberben
Megtették tétjeiket a Morgan Stanley elemzői
Döcögősen kezd újra beindulni a magyar lakossági állampapírok kereslete
Fél lábbal még nyaralnak a befektetők.
Akkora tűz van, hogy a Normafáról is látszik
Egy raktár gyulladt ki.
Lezárult egy korszak - Évtizedes háború rendezésére létrehozott szervezet oszlott fel
Az érintett államok közös kérésére.
Furcsa fordulat a horvát tengerparton
Növekvő forgalom, csökkenő profit
Mindennel ütik a Krímet az ukránok, amijük van: oda két helikopter és egy hajó
Drónok, cirkálórakéták, lőnek amivel tudnak.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.