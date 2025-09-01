  • Megjelenítés
Segítséget kérnek a Tálibok a pusztító földrengés után
Gazdaság

Segítséget kérnek a Tálibok a pusztító földrengés után

Portfolio
Több mint 800 halálos áldozatot követelt Afganisztán egyik legsúlyosabb földrengése, miközben a mentőcsapatok nehezen érik el a távoli területeket a zord hegyi terep és a kedvezőtlen időjárás miatt - írta meg a Cnbc.

A hétfői hivatalos közlemény szerint a 6-os erősségű földrengés legalább 2800 sebesültet is követelt. A katasztrófa tovább terheli a háború sújtotta ország tálib vezetésének erőforrásait, amely már így is számos válsággal küzd a külföldi segélyek drasztikus csökkenésétől a szomszédos országok által deportált afgánok százezreiig.

Sharafat Zaman, a kabuli egészségügyi minisztérium szóvivője nemzetközi segítséget kért a földrengés okozta pusztítás kezeléséhez.

A rengés éjfél körül következett be, 10 kilométeres mélységben. Zabihullah Mujahid kormányszóvivő szerint a földrengés 812 ember életét követelte Kunar és Nangarhar keleti tartományokban. A mentőcsapatok küzdenek, hogy elérjék a távoli hegyvidéki területeket, amelyek a pakisztáni határ mentén mobilhálózat nélkül maradtak, és ahol a vályogtéglából épült házak összeomlottak.

Esőzések is voltak

Kate Carey, az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának (UNOCHA) tisztviselője elmondta, hogy a földrengés által érintett területen az elmúlt 24-48 órában heves esőzések is voltak, ami növeli a földcsuszamlások és sziklaomlások kockázatát, ezért sok út járhatatlan.

A hatóságok szerint az áldozatok száma tovább emelkedhet, ahogy a mentőcsapatok elérik az elszigeteltebb helyeket. A hadsereg mentőcsapatai szétszóródtak a régióban, 40 repülőgéppel 420 sebesültet és halottat szállítottak el. A földrengés három falut teljesen elpusztított Kunarban, és sok másikban jelentős károkat okozott.

Ez Afganisztán harmadik nagy halálos földrengése azóta, hogy a tálibok 2021-ben átvették a hatalmat

a külföldi erők kivonulásával, ami a kormányzati finanszírozás nagy részét kitevő nemzetközi támogatás csökkenését eredményezte. A humanitárius segélyek, amelyek célja a sürgős szükségletek kielégítése a politikai intézmények megkerülésével, 767 millió dollárra csökkentek idén a 2022-es 3,8 milliárd dollárról.

Afganisztán különösen kitett a halálos földrengéseknek, főleg a Hindu Kush hegységben, ahol az indiai és eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak. Az afganisztáni földrengések azért szoktak ilyen halálosak lenni, mert az épületek szerkezete nem áll ellen a rengéseknek és sokan élnek a Hindu Kush területén - magyarázta Richard Walker, az Oxfordi Egyetem tektonika professzora.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

