Soha nem volt még ilyen pokoli időjárás az Egyesült Királyság történetében

A korábbi rekordot, a 2018-as 15,7°C-os átlaghőmérsékletet jelentősen túlszárnyalta az idei nyár, kiszorítva az 1976-os nyarat az öt legmelegebb nyár közül az 1884 óta vezetett mérések alapján.
A klímakutatók elemzése szerint egy 2025-höz hasonlóan meleg nyár előfordulása
70-szer valószínűbb a jelenlegi, emberi tevékenység által befolyásolt klímában, mint egy természetes állapotú éghajlaton lenne.
Az öt legmelegebb brit nyár mind 2000 után következett be:
- 2025 (16,1°C),
- 2018 (15,7°C),
- 2006 (15,7°C),
- 2003 (15,7°C)
- és 2022 (15,7°C).
A 2025-ös nyár négy hőhullámot hozott, a legmagasabb hőmérséklet 35,8°C volt Favershamben, Kent megyében. Ez valamivel alacsonyabb, mint az 1976-ban mért 35,9°C, illetve a 2022 júliusában regisztrált 40,3°C-os abszolút rekord.
Mark McCarthy, a Meteorológiai Hivatal klímaattribúciós részlegének vezetője szerint: "Elemzésünk azt mutatja, hogy a 2025-ös nyár sokkal valószínűbbé vált az ipari forradalom óta kibocsátott üvegházhatású gázok miatt.
Természetes klímában egy ilyen nyár körülbelül 340 évente fordulna elő, míg a jelenlegi klímában nagyjából 5 évente számíthatunk hasonlóra.
A tartós meleg időjárást több tényező együttesen okozta: a magas légnyomású rendszerek dominanciája, a szokatlanul meleg tengervíz az Egyesült Királyság körül, valamint a száraz tavaszi talajviszonyok.
A csapadékmennyiség az átlag alatt maradt
A szezonális átlag mindössze 84%-át érte el, bár jelentős területi eltérésekkel. Anglia volt a legszárazabb, míg Skócia a legnedvesebb az Egyesült Királyság nemzetei közül. A napsütéses órák száma országos átlagban 10%-kal haladta meg a szokásos értéket, Észak-Írország kivételével, ahol az átlag 93%-át mérték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
