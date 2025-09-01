Súlyos figyelmeztetés érkezett: veszélyben az amerikaiak egészsége!

A New York Times-ban megjelent véleménycikkben republikánus és demokrata elnökök alatt szolgáló korábbi CDC-igazgatók fejezték ki aggodalmaikat, néhány nappal azután, hogy a Trump-adminisztráció elbocsátotta Susan Monarezt, aki kevesebb mint egy hónapja töltötte be pozícióját. Monarez menesztése után négy másik igazgató is lemondott tiltakozásul, tovább mélyítve a válságot az ország fő közegészségügyi ügynökségénél.
Monarez elbocsátásának hátterében az állt, hogy megtagadta Kennedy bizonyos vakcinák elérhetőségét korlátozó javaslatainak elfogadását, mivel azok ellentmondtak a tudományos bizonyítékoknak.
A kilenc szerző, köztük Dr. William Foege, aki 1977-1983 között, és Dr. Mandy Cohen, aki 2023-2025 között vezette a CDC-t, arra figyelmeztetett, hogy Kennedy valamennyi intézkedése – több ezer alkalmazott elbocsátásától kezdve az egészségügyi tanácsadó testületek tagjainak lecserélésén át a globális oltási programok megszüntetéséig – veszélyezteti az amerikaiak egészségét.
Aggódunk amiatt, hogy ezek a döntések milyen széles körű hatással lesznek Amerika egészségbiztonságára
– írták, hozzátéve, hogy a vidéki közösségek és a sérülékeny népcsoportok vannak a legnagyobb veszélyben.
Ez elfogadhatatlan, és minden amerikait riasztania kellene, politikai hovatartozástól függetlenül
– fogalmaztak.
A volt CDC-igazgatók szerint Kennedy szakított az egészségügyi miniszteri szerep hagyományaival azzal, hogy figyelmen kívül hagyta az ügynökség vezetőinek szakértelmét. Kennedy azért bocsátotta el Monarezt, mert nem értett egyet a vakcinapolitika gyengítésére irányuló javaslataival.
Ezek nem tipikus kérések egy egészségügyi minisztertől egy CDC-igazgató felé. Közel sem azok. Egyikünk sem egyezett volna bele a miniszter követeléseibe, és üdvözöljük, hogy Dr. Monarez kiállt az ügynökség és közösségeink egészsége mellett
– írták.
Bernie Sanders független szenátor, aki általában a demokratákkal szavaz, külön véleménycikkben szólította fel Kennedyt lemondásra Monarez eltávolítása miatt.
Címlapkép forrása: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo
Hatalmas pofon az orosz hadseregnek: ismét ukrán zászló lobog Novoekonomicsnében
Kéthetes harc után szabadították fel az ukrán erők a Donyeck megyei települést.
Nagyot bukik Trump, hatalmasat nyer Putyin a két hatalom összeborulásával
Matura Tamás cikke.
Nemzeti vészhelyzetet hirdethet ki az amerikai kormány ősszel
A lakhatási válság az oka.
Rejtélyes élelmiszer-mérgezés söpör végig Belgiumon: már nyolc halálos áldozata van
E. coli baktérium okozta.
Otthon Start: máris megjelentek az új szabályok a Magyar Közlönyben
Az MNB módosítja a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozását.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: veszélyben az amerikaiak egészsége!
Kemény bírálatot kapott Robert F. Kennedy Jr. korábbi járványügyi vezetőktől.
Segítséget kérnek a Tálibok a pusztító földrengés után
Több mint 800 ember halt meg az eddigi információk szerint.
Beindulhat végre a hazai fogyasztás? A többség továbbra is inkább megtakarítana
Jó és rossz híreket is hozott az MNB friss kutatása.
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.