Súlyos figyelmeztetés érkezett: veszélyben az amerikaiak egészsége!

A New York Times-ban megjelent véleménycikkben republikánus és demokrata elnökök alatt szolgáló korábbi CDC-igazgatók fejezték ki aggodalmaikat, néhány nappal azután, hogy a Trump-adminisztráció elbocsátotta Susan Monarezt, aki kevesebb mint egy hónapja töltötte be pozícióját. Monarez menesztése után négy másik igazgató is lemondott tiltakozásul, tovább mélyítve a válságot az ország fő közegészségügyi ügynökségénél.

Monarez elbocsátásának hátterében az állt, hogy megtagadta Kennedy bizonyos vakcinák elérhetőségét korlátozó javaslatainak elfogadását, mivel azok ellentmondtak a tudományos bizonyítékoknak.

A kilenc szerző, köztük Dr. William Foege, aki 1977-1983 között, és Dr. Mandy Cohen, aki 2023-2025 között vezette a CDC-t, arra figyelmeztetett, hogy Kennedy valamennyi intézkedése – több ezer alkalmazott elbocsátásától kezdve az egészségügyi tanácsadó testületek tagjainak lecserélésén át a globális oltási programok megszüntetéséig – veszélyezteti az amerikaiak egészségét.

Aggódunk amiatt, hogy ezek a döntések milyen széles körű hatással lesznek Amerika egészségbiztonságára

– írták, hozzátéve, hogy a vidéki közösségek és a sérülékeny népcsoportok vannak a legnagyobb veszélyben.

Ez elfogadhatatlan, és minden amerikait riasztania kellene, politikai hovatartozástól függetlenül

– fogalmaztak.

A volt CDC-igazgatók szerint Kennedy szakított az egészségügyi miniszteri szerep hagyományaival azzal, hogy figyelmen kívül hagyta az ügynökség vezetőinek szakértelmét. Kennedy azért bocsátotta el Monarezt, mert nem értett egyet a vakcinapolitika gyengítésére irányuló javaslataival.

Ezek nem tipikus kérések egy egészségügyi minisztertől egy CDC-igazgató felé. Közel sem azok. Egyikünk sem egyezett volna bele a miniszter követeléseibe, és üdvözöljük, hogy Dr. Monarez kiállt az ügynökség és közösségeink egészsége mellett

– írták.

Bernie Sanders független szenátor, aki általában a demokratákkal szavaz, külön véleménycikkben szólította fel Kennedyt lemondásra Monarez eltávolítása miatt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo