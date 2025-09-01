"Téveszmére utal", hogy nincs probléma a Tesla eladásaival

A Tesla eladásai továbbra is csökkennek Európa számos piacán, miközben a kínai BYD és más versenytársak erősödnek. Norvégiában, Spanyolországban és Portugáliában azonban nőttek az amerikai gyártó értékesítései.

A Tesla, amely 2020 óta nem vezetett be új tömegpiaci modellt, komoly kihívásokkal néz szembe Európában. Franciaországban az augusztusi regisztrációk 47,3%-kal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, miközben a teljes autópiac 2,2%-kal nőtt.

Svédországban még drámaibb a helyzet: 84%-os visszaesést tapasztaltak, míg Dániában 42%-os, Hollandiában 50%-os, Olaszországban pedig 4,4%-os csökkenést regisztráltak. Norvégiában, ahol a Teslának erős gyökerei vannak és szinte minden új autó elektromos, 21,3%-kal nőttek a regisztrációk. Ugyanakkor a kínai BYD 218%-os növekedést ért el ugyanezen a piacon.

Portugáliában hét hónapnyi csökkenés után 28,7%-kal nőttek a Tesla regisztrációk augusztusban. Spanyolországban, ahol akár 7000 eurós támogatást is kaphatnak az elektromos járművek vásárlói, a Tesla eladásai 161%-kal emelkedtek, 1435 autóra. A BYD azonban itt is jobban teljesített, 400%-os növekedéssel és 1827 eladott járművel.

Az év eddigi részében a BYD eladásai 675%-kal, 14 181 autóra nőttek Spanyolországban, míg a Tesla csak 11,6%-os növekedést ért el 9303 járművel.

Matthias Schmidt európai autópiaci elemző szerint a Tesla gyenge teljesítménye részben a versenyképesebb piaci környezetnek tulajdonítható. Schmidt szerint Elon Musk júliusi befektetői hívásán tett kijelentése, miszerint "nincs probléma a Tesla európai értékesítési volumenével", miközben piaci részesedése 2,5%-ról 1,7%-ra csökkent,

téveszmére utal.

A Tesla európai képviselői korábban azzal érveltek, hogy az eladások csökkenése nagyrészt a Model Y felújított változatára való átállás miatt történt, amely 2023-ban Európa legkelendőbb autója volt. A szállítások júniusban kezdődtek Európa nagy részén, de a Model Y eladásai augusztusban 46,5%-kal csökkentek Dániában és 87%-kal Svédországban.

A Tesla versenyképességi problémáit súlyosbította Musk politikai szerepvállalása is, ami erős fogyasztói ellenállást váltott ki. Az Electrifying.com felmérése szerint a megkérdezettek több mint fele állította, hogy Musk miatt nem vásárolna Teslát.

Andy Leyland, az SC Insights társalapítója szerint az eladásokat az is aláássa, hogy a használt Tesla járművek ára jelentősen csökkent, miután a vállalat 2023-ban drasztikusan mérsékelte az új autók árát. A Marketcheck adatai szerint az Egyesült Királyságban a használt Teslák eladása júliusban rekordot döntött, 270%-kal ugrott meg, miközben a használt Model Y átlagára két év alatt 41%-kal csökkent.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images