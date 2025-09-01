Úgy növekszik Kína, hogy elindult a kirúgási hullám

Nőtt a kínai feldolgozóipar teljesítménye augusztusban - derül ki a kínai Caixin Insight Group és az S&P Global gazdaságkutató intézet hétfőn ismertetett beszerzésimenedzser-indexéből (BMI).

Az augusztusi mutató 50,5 pontra, március óta legmagasabb szintre erősödött a júliusi 49,5 pontról. (A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi.)

Elemzői várakozások átlagában az ágazati teljesítményromlás lassulására utaló, 49,7 pont szerepelt.

A jelentés összeállítói szerint a termelés ismét nőtt, mivel bővültek az új megrendelések és élénkült a vásárlási aktivitás is, miközben a külföldi kereslet csökkenése mérséklődött.

Augusztusban három hónapon belül másodszor emelkedett a termelés, bár a növekedés üteme csak minimális volt.

A vállalatok továbbra is óvatosak és már az ötödik egymást követő hónapban csökkentettek létszámot. Az eladási árak változatlanok maradtak, miután nyolc hónapig csökkentek az intenzív piaci verseny közepette.

Az üzleti hangulat öt hónapos csúcsra erősödött augusztusban a javuló feltételek és az értékesítés kilátásaival kapcsolatos derűlátás hatására.

