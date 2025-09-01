  • Megjelenítés
Új e-matrica érkezik - 2,5 millió embert érint
Új e-matrica érkezik - 2,5 millió embert érint

Az M1-es autópálya mentén fekvő négy vármegye lakosai jelentős kedvezményt kapnak 2026-tól a sztrádahasználati díjakból - jelentette be Lázár János.

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése szerint 2026. január 1-jétől átalakítják az autópálya-matricák díjrendszerét az M1-es autópálya mentén fekvő vármegyékben.

A kedvezmény Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék közel 2,5 millió lakosát érinti.

Az itt élők mindössze 15 ezer forintért használhatják majd a teljes M1-es szakaszt.

A négy vármegyére vonatkozó éves matricák jelenleg összesen közel 28 ezer forintba kerülnek.

Az intézkedés oka, hogy a sztrádát felújítják, amely miatt sok lesz a lezárás és a terelés. számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. 

Lázár János: indul a 3 sávos M1-es autópálya építése

Új KRESZ jön Magyarországon

