Új e-matrica érkezik - 2,5 millió embert érint

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése szerint 2026. január 1-jétől átalakítják az autópálya-matricák díjrendszerét az M1-es autópálya mentén fekvő vármegyékben.
A kedvezmény Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék közel 2,5 millió lakosát érinti.
Az itt élők mindössze 15 ezer forintért használhatják majd a teljes M1-es szakaszt.
A négy vármegyére vonatkozó éves matricák jelenleg összesen közel 28 ezer forintba kerülnek.
Az intézkedés oka, hogy a sztrádát felújítják, amely miatt sok lesz a lezárás és a terelés. számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
