A rizs miatt akadhat meg a japán-amerikai kereskedelmi egyezség végrehajtása

Ryosei Akazawa japán főtárgyaló keddi nyilatkozatában cáfolta, hogy vámcsökkentésről vagy rizsimport-bővítésről egyeztetett volna Washingtonnal, miközben az amerikai kormány és Donald Trump júliusban még áttörésről beszélt ezekben az ügyekben a kereskedelmi megállapodás kapcsán. Akazawa előző heti lemondott washingtoni útja után egyre gyűlnek a kérdőjelek, hogy mekkora az egyetértés a vámalku feltételeiről a szigetország és az Egyesült Államok között.

Ryosei Akazawa kedden cáfolta a Nikkei újság múlt heti riportját, amely szerint az Egyesült Államok javasolta, hogy a vámokra vonatkozó végrehajtási rendeletbe vegyék fel Japán mezőgazdasági termékekre kivetett behozatali vámjainak csökkentését – adott hírt a Bloomberg. A jelentés szerint Washington azt is szerette volna, ha a rendeletben szerepelne Tokió amerikai rizsimportjának bővítése.

Az USA és Japán közt született július 22.-ei egyezségre célozva azt nyilatkozta,

A megállapodásban nem szerepelt a mezőgazdasági termékek vámjának csökkentése. Abszolút semmilyen tárgyalást nem folytattam, ami feláldozná a mezőgazdaságot, ebben nincsen változás.

Mindeközben a tájékoztatóban, amit a Fehér Ház az elvi megállapodás megszületésének másnapján adott ki, egyértelműen az szerepel, hogy a szigetország azonnal 75 százalékkal növeli az amerikai rizs behozatalát és jelentősen megnövelik a vámmentesen behozható rizs mennyiségére vonatkozó importkvótákat. A rizs és az agrárcikkek terén elért "amerikai áttörést" Donald Trump is büszkén jelentette be július 23.-ai posztjában.

Akazawa kijelentései azután hangzottak el, hogy lemondták az előző heti útját az Egyesült Államok fővárosába, ahol a kereskedelmi egyezség véglegesítése lett volna a cél. Mindez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy valójában sikerült-e egyetértésre jutnia Tokiónak és Washingtonnak.

A japán vezető tárgyaló azonban ragaszkodik hozzá, hogy nincsen eltérés abban, ahogyan a két fél értelmezi a megállapodást.

Japán mindent meg fog tenni, hogy a jelenlegi importkvóta keretein belül növeljék az USA-ból behozott rizs arányát. A szigetország ugyanis a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) kötött alku értelmében 770 ezer tonna rizs importját engedélyezi vámmentesen. Az azon felüli beszerzésekre azonban akkora tarifát alkalmaznak, amitől még Trump is elsápadna – 777 százalékkal ők tartják a legmagasabb importvám világrekordját. A 770 ezer tonnából jelenleg 346 ezret vásárolnak az Egyesült Államoktól. Ez növekedhetne tájékoztató szerinti 75 százalékkal 600 ezerre.

A rizsellátás elképesztően kényes kérdés Japánban, ahol nagyon erős az agrárlobbi, és a nemzet élelmezésében prominens szerepet játszik a növény. Idén májusban már egy mezőgazdasági miniszter bele is bukott abba, hogy azzal dicsekedett, hogy "soha nem kellett rizst vennie", mert azt mindig támogatóitól kapja. Ez az egyszerű kijelentés azért került a székébe, mert éppen akkor tette, amikor a lakosság egy év alatt megduplázódó rizsárakkal és hiánnyal küzdött. Arról, hogy miért ilyen nagy a jelentősége az itthon is kedvelt köretnek a szigetország belpolitikájában és az USA-val folyó tárgyalásokban, ezekben a cikkekben írtunk részletesebben.

Akazawa azt mondta, hogy most fog új időpontot egyeztetni Washingtonnal a kereskedelmi tárgyalásra. A fejleményeket már csak azért is érdemes figyelni, mert ugyan az elvi keretrendszer megszületett júliusban, a tényleges végrehajtásról szóló rendelet még nem. Ha az amerikaiak úgy érzik, hogy a japánok valójában nem akarják tartani az ígéreteiket, akkor még bármikor dönthetnek úgy, hogy büntetésképpen keményebb feltételeket szabnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images