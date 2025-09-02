A rizs miatt akadhat meg a japán-amerikai kereskedelmi egyezség végrehajtása

Ryosei Akazawa kedden cáfolta a Nikkei újság múlt heti riportját, amely szerint az Egyesült Államok javasolta, hogy a vámokra vonatkozó végrehajtási rendeletbe vegyék fel Japán mezőgazdasági termékekre kivetett behozatali vámjainak csökkentését – adott hírt a Bloomberg. A jelentés szerint Washington azt is szerette volna, ha a rendeletben szerepelne Tokió amerikai rizsimportjának bővítése.
Az USA és Japán közt született július 22.-ei egyezségre célozva azt nyilatkozta,
A megállapodásban nem szerepelt a mezőgazdasági termékek vámjának csökkentése. Abszolút semmilyen tárgyalást nem folytattam, ami feláldozná a mezőgazdaságot, ebben nincsen változás.
Mindeközben a tájékoztatóban, amit a Fehér Ház az elvi megállapodás megszületésének másnapján adott ki, egyértelműen az szerepel, hogy a szigetország azonnal 75 százalékkal növeli az amerikai rizs behozatalát és jelentősen megnövelik a vámmentesen behozható rizs mennyiségére vonatkozó importkvótákat. A rizs és az agrárcikkek terén elért "amerikai áttörést" Donald Trump is büszkén jelentette be július 23.-ai posztjában.
Akazawa kijelentései azután hangzottak el, hogy lemondták az előző heti útját az Egyesült Államok fővárosába, ahol a kereskedelmi egyezség véglegesítése lett volna a cél. Mindez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy valójában sikerült-e egyetértésre jutnia Tokiónak és Washingtonnak.
A japán vezető tárgyaló azonban ragaszkodik hozzá, hogy nincsen eltérés abban, ahogyan a két fél értelmezi a megállapodást.
Japán mindent meg fog tenni, hogy a jelenlegi importkvóta keretein belül növeljék az USA-ból behozott rizs arányát. A szigetország ugyanis a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) kötött alku értelmében 770 ezer tonna rizs importját engedélyezi vámmentesen. Az azon felüli beszerzésekre azonban akkora tarifát alkalmaznak, amitől még Trump is elsápadna – 777 százalékkal ők tartják a legmagasabb importvám világrekordját. A 770 ezer tonnából jelenleg 346 ezret vásárolnak az Egyesült Államoktól. Ez növekedhetne tájékoztató szerinti 75 százalékkal 600 ezerre.
A rizsellátás elképesztően kényes kérdés Japánban, ahol nagyon erős az agrárlobbi, és a nemzet élelmezésében prominens szerepet játszik a növény. Idén májusban már egy mezőgazdasági miniszter bele is bukott abba, hogy azzal dicsekedett, hogy "soha nem kellett rizst vennie", mert azt mindig támogatóitól kapja. Ez az egyszerű kijelentés azért került a székébe, mert éppen akkor tette, amikor a lakosság egy év alatt megduplázódó rizsárakkal és hiánnyal küzdött. Arról, hogy miért ilyen nagy a jelentősége az itthon is kedvelt köretnek a szigetország belpolitikájában és az USA-val folyó tárgyalásokban, ezekben a cikkekben írtunk részletesebben.
Akazawa azt mondta, hogy most fog új időpontot egyeztetni Washingtonnal a kereskedelmi tárgyalásra. A fejleményeket már csak azért is érdemes figyelni, mert ugyan az elvi keretrendszer megszületett júliusban, a tényleges végrehajtásról szóló rendelet még nem. Ha az amerikaiak úgy érzik, hogy a japánok valójában nem akarják tartani az ígéreteiket, akkor még bármikor dönthetnek úgy, hogy büntetésképpen keményebb feltételeket szabnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere
Egy mai bejelentéssel kapcsolatban szólalt meg.
Nagy a baj a magyarok kedvenc üdülőhelyén, kiadták a vörös riasztást
A legmagasabb fokú figyelmeztetés.
Fordulat jöhet ennél a magyar részvénynél - Most érdemes nagyon figyelni!
Itt az újabb izgalmas befektetési lehetőség.
Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után
Gyengélkednek az autó értékesítései.
Letaglózó számokat közöltek: 1,2 millió embert tüntetett el Donald Trump
Visszaesett az amerikai munkavállalók száma.
Halvány reménysugár jött az USA-ból, de még annyira azért ne örüljünk
Megérkezett az ISM beszerzésimenedzser-index.
Jöhet következő forduló? - Újabb orosz-amerikai találkozó van szerveződőben
A külügyminiszterek ülnének össze.
Drasztikus változás történt a Balatonban
A tartós aszály miatt.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.