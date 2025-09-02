  • Megjelenítés
Belépnek az arcfelismerők a bolti lopások elleni harcba
Belépnek az arcfelismerők a bolti lopások elleni harcba

A Sainsbury's két brit üzletében teszteli a arcfelismerő technológiát, amely segíthet azonosítani a korábban erőszakos vagy "bűnözői magatartást" tanúsító személyeket - számolt be a Retail Gazette.

A brit szupermarketlánc nyolchetes próbaidőszakot indított a londoni Sydenham áruházban és a bathi Oldfield Sainsbury's Local üzletben. Az érintett helyszínek dolgozóit előzetesen tájékoztatták a kísérletről.

A Facewatch által biztosított technológia célja, hogy segítsen azonosítani azokat a személyeket, akik korábban erőszakos, agresszív vagy bűnözői magatartást tanúsítottak az üzletekben. A rendszer riasztásokat küld az üzlet vagy a közeli Facewatch-felhasználók által jelentett bűncselekmények alapján, és

az adatokat automatikusan törlik, ha egy arc nem egyezik meg egy már megjelölt személlyel.

Simon Roberts, a Sainsbury's vezérigazgatója szerint a lépés válasz a növekvő kiskereskedelmi bűnözésre és a személyzet elleni visszaélésekre. "A kiskereskedelmi ágazat válaszúthoz érkezett, egyre több visszaéléssel, antiszociális viselkedéssel és erőszakkal szembesülünk. A biztonságot kell előtérbe helyeznünk" - nyilatkozta.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a próba kizárólag a súlyos elkövetők azonosítására összpontosít, nem pedig a kollégák vagy a vásárlók megfigyelésére, bár elismerte, hogy az arcfelismerő technológia jogos kérdéseket vethet fel az adatokkal és a magánélettel kapcsolatban.

A döntés más kiskereskedők, köztük az Asda, a Home Bargains, a Flannels és a Sports Direct hasonló kísérleteit követi, amelyek adatvédelmi csoportok kritikáját váltották ki. A hivatalos adatok szerint az elmúlt évben 469 788 bolti lopást regisztráltak, ami a kiskereskedelmi bűnözés általános növekedését jelzi.

Az USDAW szakszervezet főtitkára, Joanne Thomas üdvözölte a Sainsbury's megközelítését, és támogatásáról biztosította a kiskereskedelmi dolgozók és vásárlók védelmét célzó kezdeményezést. A nyolchetes próbaidőszak után a Sainsbury's értékeli, hogy szélesebb körben is bevezeti-e a technológiát üzlethálózatában.

