Botrány: 55 tonna gyanús mézet foglalt le a Nébih
Botrány: 55 tonna gyanús mézet foglalt le a Nébih

MTI
Több mint 55 tonna ismeretlen eredetű mézet vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – olvasható a Nébih honlapján kedden közzétett tájékoztatásban.

A mézet egy budapesti raktárban, gyártói címke nélküli fémhordókban találták a hivatal ellenőrei. Megfelelő dokumentumok híján, nyomonkövethetőség nélkül a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül

– írták.

A hordókat tároló vállalkozás a közlemény szerint decemberben juthatott hozzá a kifogásolt mézhez egy barterügylet során, és a vizsgálat során az is kiderült, hogy más előírásoknak sem felelnek meg.

Nem rendelkeznek többek között állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződéssel, továbbá a rágcsáló- és rovarirtást sem tudták igazolni.

Az eljárás folyamatban van, az érintett társaság büntetésre számíthat – tették hozzá.

Címlapkép forrása: SimpleImages via Getty Images

PR cikk

Fórum

Trader

