Erre vártak a budapestiek: nagy újítás jön a tömegközlekedésben

A BKK közleményében azt írta, hogy közel kétszázan vettek részt az éjszakai közösségi közlekedési hálózat átalakításáról szóló személyes és online agorákon, amelyeken élőben lehetett kérdezni a BKK szakembereit.
A társaság javaslata szerint
a korábbihoz képest nagyobb területi lefedettséget biztosító, csaknem 70 éjjel közlekedő járat
biztosítaná, hogy jobb kapcsolatokkal, kényelmesebben és gyorsabban legyen elérhető Budapest bármely térsége éjszaka is.
A végleges hálózat kialakításáig még számos lépés hátravan: többek között a beérkezett javaslatok feldolgozása, a tervek ezek mentén történő módosítása, azok szakmai egyeztetése, a menetrendek elkészítése, a járművezetők és az utasok tájékoztatása - olvasható a közleményben.
A BKK közölte: a javasolt hálózat legnagyobb újítása, hogy az éjszakai igényekhez igazodó menetrend mellett
éjjel-nappal 28 járat - nappali számozást és útvonalat követve - közlekedhet a jövőben.
Így például a 105-ös, vagy a 114-es buszok utasai hajnali 2-kor és délután 2-kor is a megszokott módon utazhatnak.
A társaság javaslata szerint a hétvégi éjszakákon bővülne a felszíni kötöttpályás kiszolgálás is, többek között az 1-es és a 47-es villamos vonalán, valamint rövidebb útvonalon a 17A jelzésű villamosok is egész éjjel közlekednének.
Az új hálózat, amelyet a beérkezett észrevételek figyelembevételével alakítanak ki a szakemberek, a korábbihoz képest jóval nagyobb területi lefedettséget (például Budafok, Zugliget, Virányos, Rákospalota, Megyer) és a külső kerületekbe (Rákoskert, Rákoscsaba vagy Pécel) való gyorsabb eljutást is biztosítana. A javaslat szerint bővülne az utasforgalmi igények alapján közlekedő járatok köre is - jelezték.
