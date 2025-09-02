  • Megjelenítés
Erre vártak a budapestiek: nagy újítás jön a tömegközlekedésben
Erre vártak a budapestiek: nagy újítás jön a tömegközlekedésben

MTI
Lezárultak az éjszakai hálózat átalakításáról szóló fórumok, amelyek célja az volt, hogy a megújuló éjszakai közlekedés a lehető legtöbb budapesti számára ideális legyen - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK közleményében azt írta, hogy közel kétszázan vettek részt az éjszakai közösségi közlekedési hálózat átalakításáról szóló személyes és online agorákon, amelyeken élőben lehetett kérdezni a BKK szakembereit.

A társaság javaslata szerint

a korábbihoz képest nagyobb területi lefedettséget biztosító, csaknem 70 éjjel közlekedő járat

biztosítaná, hogy jobb kapcsolatokkal, kényelmesebben és gyorsabban legyen elérhető Budapest bármely térsége éjszaka is.

A végleges hálózat kialakításáig még számos lépés hátravan: többek között a beérkezett javaslatok feldolgozása, a tervek ezek mentén történő módosítása, azok szakmai egyeztetése, a menetrendek elkészítése, a járművezetők és az utasok tájékoztatása - olvasható a közleményben.

A BKK közölte: a javasolt hálózat legnagyobb újítása, hogy az éjszakai igényekhez igazodó menetrend mellett

éjjel-nappal 28 járat - nappali számozást és útvonalat követve - közlekedhet a jövőben.

Így például a 105-ös, vagy a 114-es buszok utasai hajnali 2-kor és délután 2-kor is a megszokott módon utazhatnak.

A társaság javaslata szerint a hétvégi éjszakákon bővülne a felszíni kötöttpályás kiszolgálás is, többek között az 1-es és a 47-es villamos vonalán, valamint rövidebb útvonalon a 17A jelzésű villamosok is egész éjjel közlekednének.

Az új hálózat, amelyet a beérkezett észrevételek figyelembevételével alakítanak ki a szakemberek, a korábbihoz képest jóval nagyobb területi lefedettséget (például Budafok, Zugliget, Virányos, Rákospalota, Megyer) és a külső kerületekbe (Rákoskert, Rákoscsaba vagy Pécel) való gyorsabb eljutást is biztosítana. A javaslat szerint bővülne az utasforgalmi igények alapján közlekedő járatok köre is - jelezték.

