Figyelmeztetnek a tudósok: jön a La Niña

2025 augusztusának közepén az óceáni és légköri mutatók továbbra is ún. ENSO-semleges állapotot jeleznek, amely 2025 márciusa óta tart: a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete az átlagos értékek közelében maradt. Ezek a feltételek azonban várhatóan

fokozatosan átadják helyüket a La Niña jelenségnek, amely akár már 2025 szeptemberében kialakulhat.

A WMO Globális Évszakos Előrejelző Központjainak legfrissebb prognózisa szerint 55% az esélye annak, hogy a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete a La Niña szintjére hűl a közelgő szeptember-november időszakban, míg 45% a valószínűsége annak, hogy az ENSO-semleges szinten marad.

Az október-december 2025 időszakra vonatkozóan a La Niña kialakulásának valószínűsége enyhén növekszik, körülbelül 60%-ra, míg az ENSO-semleges feltételek fennmaradásának esélye mintegy 40%-ra csökken. Az El Niño kialakulásának esélye a szeptember-december időszakban elhanyagolható.

A nemzeti meteorológiai és hidrológiai szolgálatok az elkövetkező hónapokban szorosan figyelemmel kísérik az ENSO állapotában bekövetkező változásokat, és szükség szerint frissített előrejelzéseket adnak ki.

