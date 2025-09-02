Fontos hír jött az európai jegybankból: ez történik most az inflációval és a gazdasággal

- Az eurózóna gazdasága az elmúlt másfél évben negyedévente körülbelül 0,3%-kal növekedett, ami nagyjából megfelel a potenciális növekedésnek. Schnabel szerint
ez figyelemre méltó teljesítmény a gazdasági és kereskedelempolitikai bizonytalanságok ellenére.
A gazdasági fellendülés a belföldi kereslet erőteljes növekedését tükrözi, amit a kedvezőbb finanszírozási feltételek is támogatnak, és ez ellensúlyozta a nettó export közelmúltbeli csökkenését. A jövőben a növekedést visszafogó tényezők közül több támogatóbbá válhat, különösen a kereskedelempolitikai bizonytalanság jelentősen csökkent a kereskedelmi megállapodás miatt.
Az inflációval kapcsolatban Schnabel kiemelte, hogy az a várakozásoknak megfelelően alakul, jelenleg 2% körül mozog. Hangsúlyozta, hogy
a monetáris politika keveset tehet a rövid távú volatilitás ellen, ezért a középtávú inflációra kell összpontosítani, amely a várakozások szerint 2% körül alakul.
Úgy látja, az inflációs kockázatokat továbbra is felfelé mutatók, több tényező miatt. Ezek közé tartoznak az élelmiszerárak, amelyek különösen fontosak a háztartások inflációs várakozásainak alakításában, az árfolyamhatások, a vámok, valamint a fiskális politika.
A vámok nettó inflációs hatásúak lehetnek, különösen ha a globális termelési hálózatokon keresztül terjednek.
A jelenlegi monetáris politikai irányvonallal kapcsolatban Schnabel kijelentette, hogy nem lát okot annak egyik irányba történő módosítására sem. "A kamatlábak jó helyen vannak. A középtávú infláció a várakozások szerint 2% körül alakul, és az inflációs várakozások lehorgonyzottak. Teljes foglalkoztatottság mellett vagyunk, és a gazdaság a trend körül növekszik" - fogalmazott.
Az EKB függetlenségével kapcsolatban Schnabel hangsúlyozta annak fontosságát, kiemelve, hogy a jegybanki függetlenség csökkenti a kockázati prémiumokat és megkönnyíti a finanszírozási feltételeket. Az EKB az európai alapszerződések által védett, a világ egyik legfüggetlenebb központi bankja, ami előnyös az eurózóna számára.
Az új működési keretrendszerrel kapcsolatban Schnabel elmondta, hogy az a terveknek megfelelően működik, és a pénzügyi piacok, valamint a bankok jól fogadták. A mérleg normalizálása zökkenőmentesen halad, a bankok piaci finanszírozása fellendült, és a likviditás újraelosztása is megfigyelhető a rendszerben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
