Forradalmi felfedezés: olyan anyagot fejlesztettek kínai tudósok, ami teljesen megváltoztathatja az eszközök töltését

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A kutatócsoport által létrehozott anyag egyesíti a rugalmasságot a hatékony termoelektromos energiaátalakítással.

Eddig minden nagy teljesítményű termoelektromos anyag csak hajlékony volt, nem pedig rugalmas

- írták a kutatók a Nature folyóiratban megjelent tanulmányukban.

A viselhető eszközök jelenleg nagyméretű akkumulátorokat igényelnek vagy gyakori töltést, de az új fejlesztés lehetővé teheti a folyamatos energiaellátást.

Mivel az emberi test hőmérséklete általában 37 Celsius-fok körüli, míg a környezeti hőmérséklet jellemzően 20-30 fok között mozog, a kínai kutatók ezt a különbséget használták fel elektromos energia előállítására.

Mi vagyunk az elsők a világon, akik bevezették a termoelektromos gumi koncepcióját

- nyilatkozta Lei Ting, a Pekingi Egyetem anyagtudományi szakértője, a tanulmány vezető szerzője.

A csapat olyan anyagot fejlesztett, amely hajlítható, nyújtható és tapad a bőrhöz.

Az innováció lényege a félvezető polimerek és a rugalmas gumi keverékéből álló hibrid szerkezet. A kutatók egy nanorost-hálózatot hoztak létre az anyagban, amely példátlan nyújthatóságot biztosít, miközben megőrzi a magas elektromos vezetőképességet is.

A kezelés után az anyag az eredeti hosszának több mint 850 százalékára nyújtható. Ha 150 százalékra nyújtják, képes visszanyerni eredeti alakjának több mint 90 százalékát, ami a természetes gumihoz hasonló teljesítmény.

Az anyag nemcsak viselhető eszközök töltésére használható. Távoli területeken kommunikációs berendezések energiaellátását biztosíthatja egyszerűen egy tűz segítségével. A csoport tervezi az anyag ruházatba történő beépítését is, amely tölthetné a zsebben lévő mobiltelefont és szabályozhatná a testhőmérsékletet.

Az innováció az orvosi területen is alkalmazható lehet. Például a kardiovaszkuláris vizsgálatok során a betegeknek jelenleg egy hétig kell viselniük elektronikus eszközt az elegendő adat gyűjtéséhez. Az új anyag lehetővé tenné, hogy az orvosi érzékelőket a test közelében viseljék, további akkumulátorok nélkül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio