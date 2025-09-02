Heteken belül kifogy az amerikai kormány pénzéből Donald Trump – és ez csak a legkisebb gondja

Donald Trump szeptemberben egyszerre több fronton is komoly politikai és jogi kihívások elé néz. A hónap végén lejáró költségvetési határidő miatt az elnöknek a Kongresszussal kell megállapodnia a kormány leállásának elkerülésére, ám a kétpárti bizalmat tovább gyengítette, hogy Trump egyoldalúan, a törvényhozás megkerülésével vont vissza közel 5 milliárd dollárnyi külföldi segélyt.
A republikánus többség ellenére a kormányzati működés fenntartásához demokrata szavazatokra is szükség lesz, miközben a Közbeszerzési Bizottság vezető republikánusai is jogsértőnek nevezték az elnök manőverét.
A belpolitikai viták mellett a külpolitikai fronton is fokozódnak a feszültségek: Trump két hetes határidőt szabott Moszkvának és Kijevnek a békefolyamat előmozdítására, de az augusztusi alaszkai Putyin-találkozó óta érdemi előrelépés nem történt. Az orosz elnök inkább Kína és India vezetőivel keresett szövetséget, miközben Trump új vámokat vetett ki Indiára az orosz olajimport miatt.
Az amerikai elnök egyelőre nem döntött, milyen további lépéseket tesz, de kilátásba helyezte, hogy két héten belül világossá teszi stratégiáját.
Trump gazdasági zászlóshajója, a vámok rendszere is jogi akadályokon akadt fenn. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság jogellenesnek minősítette a viszonossági vámok többségét, bár október közepéig hatályban hagyta az intézkedéseket, időt adva a kormányzatnak a fellebbezésre. Az ügy nagy valószínűséggel a Legfelsőbb Bíróság elé kerül, amelynek döntése nemcsak a kereskedelempolitika, hanem az elnöki hatalom kiterjesztésének jövőjét is meghatározhatja. A nemzetközi partnerek közben kivárnak, de Washington szerint a már megkötött megállapodások addig is életben maradnak.
A hónap további konfliktusokat is ígér. Szeptember 10-én lejár Trump rendkívüli felhatalmazása a washingtoni rendőrség irányítására, ezért az elnök a Nemzeti Gárda nagyobb városi bevetését mérlegeli.
Közben a közegészségügyi irányelvek körüli botrány is kiéleződik: Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszternek a Szenátus előtt kell válaszolnia a CDC-elnök menesztése és a készülő egészségpolitikai jelentés miatt. A politikai és jogi bizonytalanság így szeptemberben egyszerre nehezíti Trump mozgásterét Washingtonban és a nemzetközi porondon.
Címlapkép forrása: Official White House Daniel Torok
