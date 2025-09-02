  • Megjelenítés
Ikonikus étteremlánc törhet be Magyarországra
Amerikai márkák képviselői érkeznek Budapestre szeptember 16-án, hogy potenciális magyarországi partnerekkel találkozzanak és bemutassák terjeszkedési terveiket. A delegációban tizenegy ismert brand képviselői vesznek részt, köztük az olasz konyhára specializálódott Olive Garden étteremhálózat is - írta a Telex.

Az Egyesült Államok Nagykövetsége közleményben jelentette be, hogy számos népszerű amerikai márka képviselője látogat Budapestre szeptember közepén. A delegáció európai körútja során a magyar főváros mellett Bécs és Prága városait is felkeresi.

A tizenegy résztvevő vállalat között szerepel a Wendy's gyorsétterem-lánc, amely 2002-ben már kivonult a magyar piacról,

valamint az olasz konyhára specializálódott Olive Garden étteremhálózat is.

A küldöttség tagjai között négy pizzéria-lánc képviselői is megtalálhatók: a Pizza Inn, a Blaze Pizza, a Russo's New York Pizzeria és a Vocelli Pizza. Emellett érkezik a mexikói ételekre specializálódott Velvet Taco és a grillételeket, burritókat és tacókat kínáló Barberitos is.

Az üzleti delegáció résztvevője továbbá a franchise-tanácsadással foglalkozó United Franchise Group, a szállodaiparnak higiéniai szolgáltatásokat nyújtó Reuse Systems, valamint a mobiltelefonos kiegészítőket forgalmazó Mobile Outfitters is.

A budapesti eseményre elsősorban olyan vállalkozókat és magánbefektetőket várnak, akik rendelkeznek az adott szektorban szerzett tapasztalattal, és érdeklődnek az amerikai márkák magyarországi képviselete iránt.

A hírt követően érdemes megemlíteni, hogy

nemrég a Popeyes gyorsétterem-lánc is bejelentette magyarországi terjeszkedését,

első budapesti éttermük hamarosan megnyitja kapuit.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

