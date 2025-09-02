  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
A héten szerdától nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad.

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk, 2025.09.02-án: 

  • 95-ös benzin: 591 Ft/liter
  • Gázolaj: 596 Ft/liter 
