Itt a GDP-adat, így kerülte el a recessziót Magyarország

Az idei első negyedév kijózanító visszaesést hozott a magyar gazdaságban. Újraíródtak az idei egész éves növekedési várakozások, elszálltak a repülőrajthoz kötődő remények, és felmerült, hogy a három éve tartó gazdasági pangás újból technikai recessziót hoz. Ehhez két egymást követő negyedévben kellett volna visszaesni a GDP-nek, ez azonban szerencsére nem következett be, hiszen az április-júniusi időszak 0,4%-os növekedést hozott negyedéves alapon. Az egy évvel korábbihoz képest (szezonálisan és naptárhatással igazítva) 0,2 százalékos volt a növekedés.
Így termeltünk
A Központi Statisztikai Hivatal ma közzétette a részletes GDP-jelentését is, aminek a mélyére nézve kiderül, hogy milyen tényezők mentették meg a gazdaságot a recessziótól. A második negyedévben a leglátványosabban az építőipar javított a teljesítményén, az év első három hónapjához képest 6%-kal bővült. Bár az ágazatnak kis súlya van a teljes gazdaságban, ez a jelentős megugrás mégis sokat nyom a latban: enélkül tulajdonképpen éves alapon még most is visszaesést mutatott volna a GDP.
A másik tényező, ami a javulást hozta, kicsit furcsa: az ipar negyedéves alapon az év első negyedévében jelentőset esett, ennek töredékét tudta ledolgozni a másodikban. De azzal, hogy nem lefelé húzta a GDP-t, mégis hozzájárult a recesszió elkerüléséhez.
A szolgáltató szektor az év elején kellemetlen meglepetést hozott azzal, hogy visszaesett, hiszen az egyetlen működő növekedési motornak számító lakossági fogyasztás a termelési oldalon elsősorban itt kellene, hogy megjelenjen. Akkor úgy tűnt, hogy a vállalatok igénybe vett szolgáltatásai nyomták rá a bélyegüket a szektorra. A második negyedévben helyreállt a rend: a szolgáltató szektor 0,6 százalékkal bővülni tudott. Ebben a főszerepet az információ, kommunikáció ágazat vitte.
Ha éves alapon vizsgáljuk a termelési oldalról a gazdasági teljesítményt, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a stagnálás közeli GDP-t a mezőgazdaság és az ipar lehúzta, az építőipar kicsit javított rajta, az igazi húzóerőt pedig továbbra is a szolgátlató szektor jelenti a 0,9 százalékpontos hozzájárulásával. Megjegyezzük, ez sem jelent egy óriási húzóerőt, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy
a pangás a gazdaság széles területére kiterjed.
A keresleti nagy kép
Érdemes áttekinteni a felhasználási ("keresleti") oldalra is, mert ha így rakjuk össze a GDP-t, jobban érthetjük a gazdasági pangás okait. Ahogy jeleztük, a lakossági fogyasztás jelenti az igazi húzóerőt, ehhez most becsatlakozott a közösségi fogyasztás is. Szomorú, de nem meglepő fejlemény, hogy kitart a beruházások szabadesése. Kissé meglepő viszont, hogy az export-import egyenleg mennyire nagy lehúzó erőt jelent. Ennek oka az áruimport meglódulása, amit részben láthattunk a havi külkereskedelmi statisztikában, de a mértéke így is érdekes.
A fentiekből kirajzolódó kép alapján elmondhatjuk, hogy a gazdaság fő trendjei nem sokat változtak:
- az ipari export a gyenge külső kereslet és néhány strukturális kihívás miatt szenved,
- a beruházások történelmi léptékű zuhanása kitart, és a vállalati óvatosság a cégek fogyasztási célú kiadásait is megfogja
- a reáljövedelemek emelkedése által hajtott belső kereslet a lakossági fogyasztást pörgeti, ami elsősorban a szolgáltatások (és az import) növekedést hozza.
Ezért - bár a második negyedévben tudott növekedni a GDP - továbbra is egy stagnálás közeli helyzet jellemzi a magyar gazdaságot. Az utóbbi három évben csak öt olyan negyedév volt, amikor a gazdaság nőtt, hétben visszaesést mért a KSH.
Mi jön most?
Az év első fele tehát nem hozott élénkülést, és ez rányomja a bélyegét a 2025-ös év egészének kilátásaira. A jegybank 0,8 százalékos, a kormány 1%-os GDP-bővülést vár 2025-re, ami alig jobb, mint a tavalyi 0,6%-os eredmény. Számításaink szerint az 1%-os GDP-bővülés eléréséhez arra van szükség, hogy a következő két negyedévben 1-1 százalékkal növekedjen a gazdaság (az előző negyedévhez képest), és már ez is érdemi dinamizálódást feltételez, hiszen az elmúlt 3 évben egyetlen olyan negyedévet láttunk, amikor ezt sikerült produkálni, a többiben a közelében sem jártunk ekkora dinamikának. A második negyedéves növekedés abban azonban segített, hogy visszaesést az idei év már szinte biztosan nem hoz, még akkor sem, ha a következő két negyedévben nem lenne növekedés.
A második fél évet összességében azért a stagnálásánál jobb kilátások övezik. Korábban azt gondoltuk, hogy az export és a beruházások térnek magukhoz, főként a nagy gyárak (BYD, CATL, BMW) termelésbe állásával. Az ezzel kapcsolatos várakozások sokat szelídültek, hiszen az erőtlen külső konjunktúra miatt a tömegtermelés beindulására már csak jövőre lehet számítani. A reményt inkább a vámháború körüli bizonytalanság elmúlása jelentheti, ezzel megszűnhet a cégek kiváró magatartása. Az igazi húzóerőt viszont továbbra is inkább a lakossági fogyasztás pörgése fogja jelenteni. A kormány a választásra készülve már megindította a költekezését, többféle transzfer is érkezik a lakosságnak (pl. gyerekkedvezmény növekedése az szja-ban, egyszeri juttatás a nyugdíjasoknak), valamint tovább pöröghet az amúgy is erős hitelezés az Otthon Start Programmal.
Ezért összességében továbbra is 0,5-1 százalék közötti éves átlagos GDP-növekedés tűnik reálisnak 2025-re.
A KSH többféle negedéves GDP-mutatót közöl a jelentésében. A legfontosabbnak az előző negyedévhez viszonyított változást, az úgynevezett negyedéves (qoq) GDP-indexet tartjuk. Európában a legtöbb országban ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Az egyes negyedévek eltérő gazdaságszerkezete (időjárásfüggő aktivitás, ünnepek, munkanapok stb.) miatt ez a mutató szezonálisan és naptárhatással igazított. Bár ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.
Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (éves, yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) figyeli kiemelten (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.
A kiigazítatlan éves indexet azért érdemes figyelni, mert az elemzői előrejelzések erre a számra vonatkoznak, ezért a friss adatban lévő meglepetésfaktort (a qoq adat mellett) ezen lehet lemérni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
