Kamatok: meglepő figyelmeztetés érkezett a régiónkból

A gazdasági környezet és a demográfiai folyamatok miatt a jövőben tartósan magasabb kamatszintekre kell berendezkedni, mint a válság előtti években – állítja a cseh jegybankelnök. Ales Michl úgy véli, a korábbi negatív reálkamatok és devizapiaci beavatkozások hibáit most egy „új normális” jegyében kell korrigálni.

Ales Michl, a Cseh Nemzeti Bank elnöke szerint indokolt volt a kamatcsökkentési ciklus, de a jövőben el kell kerülni, hogy a jegybank újra tartósan extrém alacsony szinten tartsa a hitelköltségeket – számolt be a Bloomberg.

Míg a magyar 6,5 százalékon, addig a cseh alapkamat jelenleg 3,5 százalékon áll, miután a jegybank 2023 vége óta összesen 3,5 százalékponttal vágta vissza a rátát.

Michl hangsúlyozta, hogy a nullakamat politikája súlyos hiba lenne, és a mostani lépések célja inkább az, hogy a szélsőségektől egy „új normális” irányába mozduljon el a monetáris politika.

A jegybankelnök az amerikai Jackson Hole konferencián is hivatkozott egy tanulmányra, amely szerint a fiskális reformok hiánya és az idősödő társadalom hosszabb távon növeli az államadósságokat, és emiatt a jegybankok kénytelenek lesznek tartósan magasabb kamatszinteket fenntartani, mint a 2008-as válság előtti években.

Michl szerint ez a trend Csehországban is releváns, mivel az ország népessége szintén öregszik, miközben az államnak nincs hosszú távú egyensúlyi költségvetési terve.

A prágai kormány 14 milliárd dolláros költségvetési hiányt tervez, amelyben jelentős szerepet kap a védelmi kiadások növelése.

Michl bírálta a korábbi monetáris politikát is, amely a korona gyengítését célzó intervenciókkal élesen megugrasztotta a jegybank mérlegfőösszegét, miközben közel két évtizeden át negatív reálkamatokat eredményezett. Szerinte ennek öröksége miatt a jövőben szükség lesz a korábbinál relatíve magasabb kamatszintek fenntartására, amit a mostani „új normális” keretrendszer is tükröz.

