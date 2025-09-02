  • Megjelenítés
Kattant a bilincs az online csalók csuklóján: többszintű rendszerben csapolták a bankszámlákat
Gazdaság

Kattant a bilincs az online csalók csuklóján: többszintű rendszerben csapolták a bankszámlákat

MTI
Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - tájékoztatta a főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-t.
Kövecs Máté közlése szerint a bűnszervezet irányítója egy ukrán-magyar kettős állampolgár volt. A férfi tartotta a kapcsolatot az online csalások egyik elkövetőjével, akinek továbbította a bűnszervezet által szerzett, célszámlaként használható bankszámlák adatait, majd hozzá érkeztek vissza a bankszámlákról felvett összegek is, amelyeket - a részesedésük levonását követően - eljuttatott megbízójának.

A bűnszervezet "második szintjén" öt férfi - köztük két ukrán-magyar kettős állampolgár - állt. Ők kutatták fel és irányították a célszámlaként használható, bankszámlával rendelkező, valamint a pénzt felvevő személyeket, beszerezték a folyamatosan cserélt SIM-kártyákat, illetve biztosították az ATM-ek megközelítéséhez használt autókat. A szervezet "harmadik szintjén" álló két férfi feladata a készpénzek felvétele volt.

Az elkövetésben - eseti jelleggel - további

27 ember vett részt, akik vagy készpénzt vettek fel vagy az online csalásokból érkező pénzek fogadására használt bankszámlákat biztosították.

Az elkövetők 29 online csalásból származó, összesen több mint 300 millió forint átutalását tették lehetővé bankszámlákra. A legnagyobb, 100 millió forint összeghez azonban az elkövetők nem jutottak hozzá, mert készpénzfelvételi kérésüket a bankautomata elsőre elutasította, majd másodjára - egy a bankszámlán lévő inkasszó miatt - a kártyát is elnyelte. Mire a pénzt egy másik számlára átutalták volna, az összeget a nyomozó hatóság lefoglalta.

A főügyészség 23 emberrel - köztük nyolc bűnszervezeti taggal - szemben emelt vádat, míg 13 ember ellen feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott.

A bűnszervezet vezetőjét 18 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalással és egyrendbeli, folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy értékre, felbújtóként elkövetett pénzmosással vádolják. Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék dönt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

