Kiderült: ezért válik egyre veszélyesebbé az alkohol minden évtizeddel

Elizabeth Landsverk geriáter és demencia szakértő szerint a húszas években a szervezet még rendkívül ellenálló. "A máj és az agy ebben az időszakban a legrugalmasabb" - magyarázza. A homloklebeny, amely a gondolkodásért és ítélőképességért felelős, még nem teljesen fejlett, ami kockázatosabb viselkedéshez vezethet,

és olyan szokások kialakulását eredményezheti, amelyek később problémákat okozhatnak.

A harmincas években a mértékletes ivás hatásai még nem feltétlenül érezhetők, de fontos figyelembe venni az általános egészségi állapotot. Az elhízás növeli a nem alkoholos zsírmáj kockázatát, az alkohol pedig fokozza a májbetegségek és a májzsugorodás veszélyét. Landsverk szerint

heti egy-két pohár még elfogadható, de az alkohol neurotoxikus hatása idővel felhalmozódhat.

A negyvenes években már több egészségügyi kockázat jelentkezik. Az elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás és magas koleszterinszint növeli a szívroham, stroke és a kis érelzáródásos demencia kockázatát.

Ezekkel a betegségekkel élők számára még a kis mennyiségű alkohol is tovább növelheti a súlyos események bekövetkezésének esélyét.

Az ötvenes évektől kezdve már a mértékletes ivás is komoly károkat okozhat.

Az alkohol a vaszkuláris károsodás és a demencia kockázata mellett növeli az emlőrák, a nyelőcsőrák és a májrák kockázatát is

- figyelmeztet a szakértő. Mivel a rák kockázata az életkorral drasztikusan nő, az alkohol csak tovább fokozza ezt a veszélyt. Ráadásul az alkohol rontja az alvás minőségét, ami idősebb korban amúgy is problémás lehet.

A hatvanas években már érezhetően csökken az alkoholtűrő képesség. Ez azért van, mert

az idősebb emberek gyakrabban veszítik el az alkohol lebontásáért felelős enzimet

(alkohol-dehidrogenáz).

A szakértő azt javasolja, hogy az alkoholos italokra úgy tekintsünk, mint a csokoládészeletekre: néha jólesnek egy-egy étkezéshez, de növelhetik a testsúlyt és a vércukorszintet, évtizedek alatt pedig hozzájárulhatnak a rák kockázatához és olyan krónikus betegségekhez, amelyek rossz egészségi állapothoz vezethetnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock