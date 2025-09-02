  • Megjelenítés
Kína bejelentkezett az orosz gázért, komoly megállapodás lett belőle
Gazdaság

Kína bejelentkezett az orosz gázért, komoly megállapodás lett belőle

Portfolio
A Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat megállapodást kötött a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő szállítások növeléséről, valamint új vezetékek építéséről.

Az orosz Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat (CNPC) megállapodást írt alá a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő gázszállítások növeléséről. A RIA orosz hírügynökség keddi jelentése szerint

az éves szállítási mennyiség 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre emelkedik.

A Gazprom vezérigazgatója, Alekszej Miller közlése alapján a felek jogilag kötelező érvényű memorandumot írtak alá a Szibéria Ereje 2 gázvezeték Kínába történő megépítéséről, valamint a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok tranzit gázvezeték létrehozásáról is.

Miller hozzátette, hogy Oroszország és Kína megállapodott a távol-keleti útvonalon történő gázszállítások növeléséről is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

