Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel

Az Egyesült Államok élesen bírálta azt az olasz ötletet, hogy a készülő szicíliai gigahíd költségeit a NATO-vállalás részeként, katonai kiadásként számolják el. Washington világossá tette: a szövetség új, 5%-os GDP-arányos védelmi célja nem infrastrukturális beruházásokra, hanem konkrét katonai képességek megerősítésére vonatkozik.

A NATO-tagok júniusban vállalták, hogy védelmi kiadásaikat a GDP 5%-ára emelik, Donald Trump követelésének megfelelően. Ez azonban különösen nagy terhet ró az adóssággal küzdő Olaszországra, ahol felmerült:

a 13,5 milliárd eurós, Szicíliát a szárazfölddel összekötő Messinai-híd építését katonai célú kiadásként könyvelnék el.

Az indoklás szerint a sziget számos NATO-bázisnak ad otthont, és a híd megkönnyítené a csapatok mozgását.

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matthew Whitaker azonban kijelentette: a cél a katonai erő megerősítése, nem pedig olyan projektek finanszírozása, amelyeknek nincs valódi hadászati jelentőségük. A washingtoni álláspont szerint a 5%-os cél „komolyan veendő”, és abba csak fegyverek, katonai egységek és valós védelmi képességek tartozhatnak, nem pedig hidak vagy iskolák.

Whitaker három fő problémát is kiemelt Európával kapcsolatban: a kevés hadrafogható katona, a gyenge gazdasági növekedés és a növekvő kibertámadási kockázat. Utóbbi kapcsán utalt arra az incidensre is, amikor Ursula von der Leyen gépét orosz eredetű zavarással akadályozták Bulgáriában.

Címlapkép forrása: Valeria Ferraro/Anadolu via Getty Images