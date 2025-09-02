Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel

A NATO-tagok júniusban vállalták, hogy védelmi kiadásaikat a GDP 5%-ára emelik, Donald Trump követelésének megfelelően. Ez azonban különösen nagy terhet ró az adóssággal küzdő Olaszországra, ahol felmerült:
a 13,5 milliárd eurós, Szicíliát a szárazfölddel összekötő Messinai-híd építését katonai célú kiadásként könyvelnék el.
Az indoklás szerint a sziget számos NATO-bázisnak ad otthont, és a híd megkönnyítené a csapatok mozgását.
Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matthew Whitaker azonban kijelentette: a cél a katonai erő megerősítése, nem pedig olyan projektek finanszírozása, amelyeknek nincs valódi hadászati jelentőségük. A washingtoni álláspont szerint a 5%-os cél „komolyan veendő”, és abba csak fegyverek, katonai egységek és valós védelmi képességek tartozhatnak, nem pedig hidak vagy iskolák.
Whitaker három fő problémát is kiemelt Európával kapcsolatban: a kevés hadrafogható katona, a gyenge gazdasági növekedés és a növekvő kibertámadási kockázat. Utóbbi kapcsán utalt arra az incidensre is, amikor Ursula von der Leyen gépét orosz eredetű zavarással akadályozták Bulgáriában.
Címlapkép forrása: Valeria Ferraro/Anadolu via Getty Images
