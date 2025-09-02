  • Megjelenítés
Megépülhet az első kis atomreaktor Lengyelországban
Megépülhet az első kis atomreaktor Lengyelországban

A lengyel Orlen bejelentette, hogy közös vállalata, az Orlen Synthos Green Energy (OSGE) előrelépést ért el Lengyelország első kis moduláris atomreaktorának (SMR) fejlesztésében, amelyet Wloclawekben terveznek megvalósítani - tudósított a Reuters.

Az augusztus 28-i bejelentés szerint az Orlen és a Synthos Green Energy 50-50%-os közös vállalkozása kiegyenlítette a partnerek jogait, biztosította az amerikai reaktortechnológiához szükséges licencmegállapodást,

kijelölte az első projekt helyszínét, és konkrét lépésekben állapodott meg az SMR wloclaweki megépítésére vonatkozóan.

Az Orlen "stratégiai fontosságú helyszínként" jellemezte Wloclaweket, és közölte, hogy egy külön erre a célra létrehozott vállalat lesz felelős a projekt kivitelezéséért. A közös vállalkozás "teljes hozzáférést" kap az amerikai GE Vernova által fejlesztett BWRX-300 SMR technológiához.

A vállalat célja, hogy 2035-ig "legalább két SMR egységet" helyezzen üzembe, összesen 0,6 GW kapacitással. A konkrét építési ütemtervet és az első egység tervezett beruházási költségét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Korábbi nyilatkozataiban az Orlen jelezte, hogy első SMR-jét olyan helyszínen tervezi felépíteni, ahol "magas energiaigényű termelőüzemek" találhatók. Az Orlennek Wloclawekben több létesítménye is van, köztük az Anwil műtrágyagyártó leányvállalata.

A Synthos Green Energy a magántulajdonban lévő lengyel MS Galleon ipari csoport része, amely többek között a Synthos vegyipari vállalatot is tulajdonolja, amely szintetikus gumit és polisztirolt gyárt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

