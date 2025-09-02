Megjelent az új kormányrendelet: ikonikus helyét veszítheti el a Balaton

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által kidolgozott, a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet (BATÉK) célja a Balaton természeti értékeinek és ökológiai egyensúlyának megőrzése, valamint a közhasználatú területek védelme. A Balatoni KaPoCS - CSPK Egyesület azonban rámutatott, hogy Csopakon bizonyos fontos esetekben a szabályozás nem éri el a kívánt célt.

Az egyesület tájékoztatása szerint

a csopaki hajóállomás 55 éve létesített mólószári kijárójának közhasználati besorolása kimaradt a végleges tervből,

holott ez a település egyik utolsó olyan parti sétánya, amely szabad gyalogos kijárást és kilátást biztosít a Balatonra. Emellett az Örkény István sétány menti parti telekrész zöldterületi besorolása is megváltozott, ami lehetővé teheti a terület beépítését és egy új magáncélú kikötő létesítését a korábbi BAHART-területen túlnyúlóan.

Az ÉKM közleménye szerint a rendelet fő célkitűzései között szerepel a zöldterületek és strandok magánkézbe kerülésének megakadályozása, a vízparti beépítések visszaszorítása, valamint a természetes partszakaszok és parti sétányok hosszának növelése. A minisztériumi adatok alapján a természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 30 százalékos növekedést jelent. A tervek szerint összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület lesz elérhető, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható sétányokat. A rendelet 1568 hektárnyi beépítetlen parti területsávot is kijelöl, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül tilos új épületet emelni. Új kikötő létesítéséhez pedig az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulása is szükséges.

A Balatoni KaPoCS - CSPK Egyesület szerint azonban a Csopaki Hajóállomás esetében az új Vízparti Terv nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A település számára különösen fájdalmas, hogy a volt BAHART-mólón fennmaradó gyalogos kijárás közhasználati jelölését – amelynek visszaállítását a helyiek minden beadványukban kérték – végül nem építették be a végleges tervbe.

A volt hajóállomás területén található, mintegy 80 méter hosszú gyalogút és a hozzá kapcsolódó 50 méteres partsáv 1969 óta Csopak egyetlen olyan, bármikor bejárható parti sétánya, amely teljes rálátást biztosít a Balatonra. Az egyesület hangsúlyozta, hogy ez a terület mindig is közforgalmú hajóállomásként működött, amelyet a jelenlegi tulajdonos is ilyen státusszal vásárolt meg,

a gyalogos kijárás fenntartási kötelezettségével.

Az ügyben a CSPK Egyesület petíciót indított, amelyet több mint 600-an írtak alá, kérve, hogy "Maradjon a csopaki volt BAHART mólószár közhasználat elől el nem zárható parti sétány az új Vízparti Tervben is!". A kezdeményezés elutasítása az egyesület szerint ellentétes a törvényalkotó minden fórumon hangoztatott szándékával.

Az egyesület a Vízparti Terv tervezetének mindhárom társadalmasítási körében benyújtotta véleményét. Pozitív eredményként értékelik, hogy lekerült a Kerekedi-öböl védett nádasának közepéről egy kikötő létesítésére vizsgálat alá vonható horgonyjelölés, bár az öböl szélén egy másik helyszín került be a tervbe. Emellett a Csopak–Paloznak Horgászegyesület fő horgászkijárójára is felkerült egy kikötői jelölés, amely lehetővé teszi annak legalizálását. A parti sétány jelölése pedig visszakerült a nemrég privatizált, egykor a Honvéd üdülőhöz tartozó partszakaszra.

