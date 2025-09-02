Megjelent az új kormányrendelet: ikonikus helyét veszítheti el a Balaton

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által kidolgozott, a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet (BATÉK) célja a Balaton természeti értékeinek és ökológiai egyensúlyának megőrzése, valamint a közhasználatú területek védelme. A Balatoni KaPoCS - CSPK Egyesület azonban rámutatott, hogy Csopakon bizonyos fontos esetekben a szabályozás nem éri el a kívánt célt.
Az egyesület tájékoztatása szerint
a csopaki hajóállomás 55 éve létesített mólószári kijárójának közhasználati besorolása kimaradt a végleges tervből,
holott ez a település egyik utolsó olyan parti sétánya, amely szabad gyalogos kijárást és kilátást biztosít a Balatonra. Emellett az Örkény István sétány menti parti telekrész zöldterületi besorolása is megváltozott, ami lehetővé teheti a terület beépítését és egy új magáncélú kikötő létesítését a korábbi BAHART-területen túlnyúlóan.
Az ÉKM közleménye szerint a rendelet fő célkitűzései között szerepel a zöldterületek és strandok magánkézbe kerülésének megakadályozása, a vízparti beépítések visszaszorítása, valamint a természetes partszakaszok és parti sétányok hosszának növelése. A minisztériumi adatok alapján a természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 30 százalékos növekedést jelent. A tervek szerint összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület lesz elérhető, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható sétányokat. A rendelet 1568 hektárnyi beépítetlen parti területsávot is kijelöl, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül tilos új épületet emelni. Új kikötő létesítéséhez pedig az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulása is szükséges.
A Balatoni KaPoCS - CSPK Egyesület szerint azonban a Csopaki Hajóállomás esetében az új Vízparti Terv nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A település számára különösen fájdalmas, hogy a volt BAHART-mólón fennmaradó gyalogos kijárás közhasználati jelölését – amelynek visszaállítását a helyiek minden beadványukban kérték – végül nem építették be a végleges tervbe.
A volt hajóállomás területén található, mintegy 80 méter hosszú gyalogút és a hozzá kapcsolódó 50 méteres partsáv 1969 óta Csopak egyetlen olyan, bármikor bejárható parti sétánya, amely teljes rálátást biztosít a Balatonra. Az egyesület hangsúlyozta, hogy ez a terület mindig is közforgalmú hajóállomásként működött, amelyet a jelenlegi tulajdonos is ilyen státusszal vásárolt meg,
a gyalogos kijárás fenntartási kötelezettségével.
Az ügyben a CSPK Egyesület petíciót indított, amelyet több mint 600-an írtak alá, kérve, hogy "Maradjon a csopaki volt BAHART mólószár közhasználat elől el nem zárható parti sétány az új Vízparti Tervben is!". A kezdeményezés elutasítása az egyesület szerint ellentétes a törvényalkotó minden fórumon hangoztatott szándékával.
Az egyesület a Vízparti Terv tervezetének mindhárom társadalmasítási körében benyújtotta véleményét. Pozitív eredményként értékelik, hogy lekerült a Kerekedi-öböl védett nádasának közepéről egy kikötő létesítésére vizsgálat alá vonható horgonyjelölés, bár az öböl szélén egy másik helyszín került be a tervbe. Emellett a Csopak–Paloznak Horgászegyesület fő horgászkijárójára is felkerült egy kikötői jelölés, amely lehetővé teszi annak legalizálását. A parti sétány jelölése pedig visszakerült a nemrég privatizált, egykor a Honvéd üdülőhöz tartozó partszakaszra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Új piacra lépett be a Tesla, csúnya pofon lett belőle
Csalódást okoztak a megrendelések.
Fontos hír jött az európai jegybankból: ez történik most az inflációval és a gazdasággal
Meglepő erőt mutatott az euróövezeti gazdaság.
Itt a GDP-adat, így kerülte el a recessziót Magyarország
Repülőrajt azért nem lett.
Farkas Ádám: az európai hatóságok csapdába ejtik a bankok tőkéjét és likviditását
Lesújtó jelentést tett közzé a PSZÁF egykori elnöke által vezetett szervezet.
Óriási tűz van Polgárdi közelében
Kigyulladt egy kamion.
Figyelmeztetnek a tudósok: jön a La Niña
55% az esélye.
Elképesztő növekedés: Ázsia szuperhatalma csúcsra járatja a zöld energiát
Kína nyomában jár.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.