Óriási tűz van Polgárdi közelében
Óriási tűz van Polgárdi közelében

Portfolio
Teljes terjedelmében ég egy kamion Polgárdi közelében - írja a Katasztrófavédelem.

Kigyulladt egy kamion az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométer között.

Teljes terjedelmében ég a jármű.

A székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

