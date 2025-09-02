Ránk tör az amerikai adósságválság? Szörnyű veszélyt vizionál a milliárdos befektető

A Bridgewater Associates alapítója a Financial Times-nak adott interjújában kifejtette, hogy a vagyoni és értékrendbeli szakadékok, valamint a bizalom összeomlása egyre szélsőségesebb politikához vezetnek az USA-ban. Dalio szerint a jelenlegi politikai és társadalmi helyzet hasonlít az 1930-40-es évek globális folyamataihoz.

Az állami beavatkozás a magánszektorba – mint például Trump döntése, hogy 10 százalékos részesedést szerez az Intel chipgyártóban – Dalio szerint olyan erős autokratikus vezetés, amely a pénzügyi és gazdasági helyzet feletti ellenőrzés megszerzésének vágyából fakad.

A milliárdos befektető szokatlanul nyílt kritikát fogalmazott meg Trumppal szemben, miközben állítása szerint a Wall Street számos befektetője magánbeszélgetésekben aggodalmát fejezi ki az elnök politikájával kapcsolatban. "Csak az ok-okozati összefüggéseket írom le, amelyek a történéseket mozgatják. Egyébként ilyen időkben a legtöbb ember hallgat, mert félnek a megtorlástól, ha kritikát fogalmaznak meg" – mondta.

Dalio figyelmeztetett a Federal Reserve függetlenségét fenyegető veszélyekre is, különösen azután, hogy Trump példátlan lépést tett egy Fed-kormányzó elbocsátására, és egy közeli szövetségesét jelölte a jegybank igazgatótanácsába.

Szerinte egy politikailag meggyengített központi bank, amelyet alacsony kamatok fenntartására kényszerítenek, aláásná a Fed-be vetett bizalmat a pénz értékének védelmezőjeként.

A hedge fund vezető szerint a hosszú évek óta tartó nagy költségvetési hiány és a fenntarthatatlan adósságnövekedés adósságválság szélére sodorta az amerikai gazdaságot. Az új költségvetés miatti hatalmas túlköltekezés valószínűleg "adósság okozta szívrohamhoz vezet" a viszonylag közeli jövőben – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy ez körülbelül három éven belül következhet be.

Dalio rámutatott, hogy Washington évente körülbelül 7 ezermilliárd dollárt költ, miközben csak 5 ezermilliárd dollár bevételt teremt – ez az egyensúlyhiány pedig hatalmas új adósságkibocsátást kényszerít ki, miközben a befektetők megkérdőjelezik, hogy az amerikai államkötvények jó értékmegőrzők-e.

Az adósság iránti kereslet valószínűleg nem tud lépést tartani a kínálattal"

– tette hozzá.

A veterán befektető bírálta a Trump alatt erősödő állami ellenőrzés iránti késztetést is. Bár vonakodott az elnök modelljét tekintélyelvűnek vagy szocialistának nevezni, a mechanizmust egyértelműen leírta: "A kormányok egyre inkább átveszik az irányítást a központi bankok és a vállalkozások felett."

Dalio úgy véli, a klasszikus forgatókönyv szerint a növekvő vagyoni és értékrendbeli szakadékok jobb- és baloldali populizmushoz vezetnek, és olyan kibékíthetetlen ellentétekhez, amelyeket nem lehet demokratikus folyamatokon keresztül megoldani. "Így a demokráciák gyengülnek, és az autokratikusabb vezetés erősödik, mivel a lakosság nagy százaléka azt akarja, hogy a kormányzati vezetők irányítsák a rendszert, hogy az jól működjön számukra."

