Remek hír a magyar autósoknak: nagy változás jön az autópályákon
Remek hír a magyar autósoknak: nagy változás jön az autópályákon

2025 szeptembertől megszűnik az autópálya-matricák elektronikus vásárlása esetén korábban érvényesített kényelmi díj felszámításának lehetősége valamennyi online felületen, így sem a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.), sem annak viszonteladói nem terhelhetik ilyen költséggel az ügyfeleket. A kényelmi díj pár száz forinttól pár ezer forintig terjedő összeget jelentett egy-egy vásárlás alkalmával.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint

szeptembertől megszűnik az autópálya-matricák elektronikus vásárlása esetén korábban érvényesített kényelmi díj felszámításának lehetősége valamennyi online felületen.

Szintén szeptember elsejétől csökken a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) által az NM Zrt. részére az online e-matrica-értékesítésért fizetett továbbértékesítési díj és megszűnik a NÚSZ Zrt. által a fizikai viszonteladóknak korábban fizetett jutalék. A fizikai viszonteladók kizárólag üzemanyagtöltő állomások és a határátkelőhelyek 5000 méteres körzetében működő üzletek lehetnek.

Az intézkedés hatására

kevesebbet fizetnek a vásárlók a matricáért és kevesebb jutalékot fizet az állam a matricákat értékesítő partnerek felé.

