  • Megjelenítés
Sorra lőnek ki a kötvényhozamok, van ahol, 30 éves rekord közelében járnak
Gazdaság

Sorra lőnek ki a kötvényhozamok, van ahol, 30 éves rekord közelében járnak

Portfolio
A brit 30 éves államkötvények hozama 27 éves csúcsra emelkedett kedden, miközben világszerte nőnek az állami hitelfelvételi költségek.

A 30 éves brit államkötvények (gilt) hozama elérte az 5,680%-os szintet, ami körülbelül négy bázisponttal magasabb az előző napihoz képest. Ez a legmagasabb érték 1998 májusa óta a LSEG adatai szerint.

A német 30 éves kötvényhozam is 14 éves csúcsra emelkedett, követve az amerikai államkötvények hozamemelkedését.

A brit 30 éves hitelfelvételi költségek jelenleg a legmagasabbak a G7 országok között. Ez tükrözi az aggodalmakat az ország inflációs rátájával kapcsolatban - amely szintén a legmagasabb a G7-ben -, valamint a magas hitelfelvételi szinteket és a lassú gazdasági növekedést.

Rachel Reeves pénzügyminisztertől várhatóan adóemeléseket jelentenek be az őszi költségvetésben, hogy tartani tudja a költségvetési célokat, ami potenciálisan tovább nehezítheti a gazdaság fellendítését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Máris több ezer mobiljegyet eladtak a BKK reptéri járatán
Gazdaság
Erre vártak a budapestiek: nagy újítás jön a tömegközlekedésben
Pénzcentrum
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility