Sorra lőnek ki a kötvényhozamok, van ahol, 30 éves rekord közelében járnak

A brit 30 éves államkötvények hozama 27 éves csúcsra emelkedett kedden, miközben világszerte nőnek az állami hitelfelvételi költségek.

A 30 éves brit államkötvények (gilt) hozama elérte az 5,680%-os szintet, ami körülbelül négy bázisponttal magasabb az előző napihoz képest. Ez a legmagasabb érték 1998 májusa óta a LSEG adatai szerint.

A német 30 éves kötvényhozam is 14 éves csúcsra emelkedett, követve az amerikai államkötvények hozamemelkedését.

A brit 30 éves hitelfelvételi költségek jelenleg a legmagasabbak a G7 országok között. Ez tükrözi az aggodalmakat az ország inflációs rátájával kapcsolatban - amely szintén a legmagasabb a G7-ben -, valamint a magas hitelfelvételi szinteket és a lassú gazdasági növekedést.

Rachel Reeves pénzügyminisztertől várhatóan adóemeléseket jelentenek be az őszi költségvetésben, hogy tartani tudja a költségvetési célokat, ami potenciálisan tovább nehezítheti a gazdaság fellendítését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images