Súlyos csapást mér az EU az orosz gázzal kereskedőkre egy jogászi trükkel

Történelmi fordulóponthoz ért az Európai Unió, hiszen nem is olyan rég, június 17-én bemutatott rendelettervezete alapján azt tervezi, hogy három éven belül teljesen megszünteti az orosz földgáz és kőolaj importját. A terv kötelező intézkedéseket és feszes menetrendet ír elő minden tagállamnak a leválásra. Noha Magyarország sajátos helyzete miatt részleges haladékot kapott, a végső határidő alól azonban nem mentesül: 2027. december 31-én mindenkinek véget ér az orosz energia időszaka.
Azonban már a bejelentés után elkezdődött a találgatás, hogy hogyan is lehet mindezt betartatni. A gáz eredetének visszakövetése technikailag rendkívül nehéz. A szállítás során a különböző forrásokból származó molekulák rendszerint összekeverednek, és a fogyasztóhoz érve gyakran már nem állapítható meg pontosan, mi is a gáz igazi forrása.
Ezért az EU célja az, hogy az importőrre hárítsa a bizonyítási kötelezettséget. Ez a jogászi szakmában gyakran alkalmazott alapszabály, ami szerint az bizonyít, aki állít. Ezt pedig úgy oldják meg, hogy a dán ajánlás értelmében minden olyan gázmennyiség, amely az EU és Oroszország vagy Belarusz határán, illetve a Bulgáriát és Törökországot összekötő Strandzsa- Malkoclar interkonnektoron keresztül érkezik,
automatikusan orosz eredetűnek minősülne, hacsak az importőr „egyértelmű bizonyítékot” nem szolgáltat az ellenkezőjére
- írta meg a Bloomberg.
Jól látszik tehát, hogy a tervezet különösen - a Magyarországot is ellátó - Török Áramlat vezetéken keresztül érkező szállításokra fókuszál, amely kulcsfontosságú útvonal a délkelet-európai ellátásban, ugyanakkor az egyik legnagyobb kockázatot is hordozza az orosz gáz visszaszivárgása szempontjából.
Ami nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban a fizikai swap-ügyletek végét jelentené. A földgázpiacon ezek az ügyletek egy olyan csere-megállapodást jelentenek, amikor a felek között lényegében nem történik tényszerű leszállítás az eredeti forrásból a célországba, hanem papíron „elcserélik” a mennyiséget. A példa kedvéért egyszerűen: egy európai vállalat szerződésben áll egy orosz gázszállítóval, de a tényleges molekulákat nem hozzák be az EU-ba. Ehelyett Törökországban „kicserélik” a szerződésben szereplő orosz gázmennyiséget mondjuk azeri eredetűre. Az európai cég papíron így már azeri gázt hoz be a határon, amivel teljesíti az EU tiltási előírásait is.
Ez a konstrukció lehetővé teszi, hogy formálisan elkerüljék az orosz gáz behozatalát, miközben a háttérben az orosz gáz mégis megtalálja a piacát. Az importált mennyiségnél pedig a fentebb kifejtett okok miatt lehetetlen azt megállapítani, hogy valóban milyen gázról is van szó. Törökország amúgy remek példája ennek a folyamatnak, hiszen földgázrendszerében akár 5-6 féle (vagy akár még több is), különböző országokból származó gáz is megtalálható.
Az EU célja, hogy októberig politikai megállapodás szülessen a tagállamok között, majd még az év végéig megkezdődhessenek a tárgyalások az Európai Parlamenttel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyon furcsa folyamatok zajlanak Németországban
Jelentős az országon belüli migráció.
Súlyos a kockázat, rengeteg mézet vontak ki a forgalomból
Figyelem: több mint 55 tonna.
Belépnek az arcfelismerők a bolti lopások elleni harcba
Most a brit Sainsbury's teszteli a technológiát.
Hirtelen 40 százalékot ugrott egy magyar részvény
Kisebb rali.
Ikonikus étteremlánc törhet be Magyarországra
Szeptember közepén látogatnak hazánkba.
Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett a világ legsötétebb diktatúrája Putyin háborújában
Újraszámolták az eddigieket.
Új magyar sztárrészvény született – Így lehet megjátszani a tőzsdén az Otthon Startot?
Több izgalmas sztori is van.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.