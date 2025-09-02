Súlyos csapást mér az EU az orosz gázzal kereskedőkre egy jogászi trükkel

Bár az EU elköteleződött amellett, hogy 2027 végéig teljesen megszünteti az orosz gázimportot, a gyakorlatban továbbra is jelentős kiskapuk állnak nyitva, amelyeken keresztül az orosz molekulák bejuthatnak az unió területére. Dánia azonban most egy olyan javaslatot nyújtott be, ami teljesen kizárná azt, hogy az orosz földgáz a jövőben közvetve vagy közvetlenül az európai piacokra kerüljön.

Történelmi fordulóponthoz ért az Európai Unió, hiszen nem is olyan rég, június 17-én bemutatott rendelettervezete alapján azt tervezi, hogy három éven belül teljesen megszünteti az orosz földgáz és kőolaj importját. A terv kötelező intézkedéseket és feszes menetrendet ír elő minden tagállamnak a leválásra. Noha Magyarország sajátos helyzete miatt részleges haladékot kapott, a végső határidő alól azonban nem mentesül: 2027. december 31-én mindenkinek véget ér az orosz energia időszaka.

Azonban már a bejelentés után elkezdődött a találgatás, hogy hogyan is lehet mindezt betartatni. A gáz eredetének visszakövetése technikailag rendkívül nehéz. A szállítás során a különböző forrásokból származó molekulák rendszerint összekeverednek, és a fogyasztóhoz érve gyakran már nem állapítható meg pontosan, mi is a gáz igazi forrása.

Ezért az EU célja az, hogy az importőrre hárítsa a bizonyítási kötelezettséget. Ez a jogászi szakmában gyakran alkalmazott alapszabály, ami szerint az bizonyít, aki állít. Ezt pedig úgy oldják meg, hogy a dán ajánlás értelmében minden olyan gázmennyiség, amely az EU és Oroszország vagy Belarusz határán, illetve a Bulgáriát és Törökországot összekötő Strandzsa- Malkoclar interkonnektoron keresztül érkezik,

automatikusan orosz eredetűnek minősülne, hacsak az importőr „egyértelmű bizonyítékot” nem szolgáltat az ellenkezőjére

Jól látszik tehát, hogy a tervezet különösen - a Magyarországot is ellátó - Török Áramlat vezetéken keresztül érkező szállításokra fókuszál, amely kulcsfontosságú útvonal a délkelet-európai ellátásban, ugyanakkor az egyik legnagyobb kockázatot is hordozza az orosz gáz visszaszivárgása szempontjából.

Ami nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban a fizikai swap-ügyletek végét jelentené. A földgázpiacon ezek az ügyletek egy olyan csere-megállapodást jelentenek, amikor a felek között lényegében nem történik tényszerű leszállítás az eredeti forrásból a célországba, hanem papíron „elcserélik” a mennyiséget. A példa kedvéért egyszerűen: egy európai vállalat szerződésben áll egy orosz gázszállítóval, de a tényleges molekulákat nem hozzák be az EU-ba. Ehelyett Törökországban „kicserélik” a szerződésben szereplő orosz gázmennyiséget mondjuk azeri eredetűre. Az európai cég papíron így már azeri gázt hoz be a határon, amivel teljesíti az EU tiltási előírásait is.

Ez a konstrukció lehetővé teszi, hogy formálisan elkerüljék az orosz gáz behozatalát, miközben a háttérben az orosz gáz mégis megtalálja a piacát. Az importált mennyiségnél pedig a fentebb kifejtett okok miatt lehetetlen azt megállapítani, hogy valóban milyen gázról is van szó. Törökország amúgy remek példája ennek a folyamatnak, hiszen földgázrendszerében akár 5-6 féle (vagy akár még több is), különböző országokból származó gáz is megtalálható.

Az EU célja, hogy októberig politikai megállapodás szülessen a tagállamok között, majd még az év végéig megkezdődhessenek a tárgyalások az Európai Parlamenttel.

