Üzent Európa legerősebb országa: ezt most már be kéne fejezni!

A kínaiak hatalmas mennyiségben vásárolják fel a rézhulladékot a piacról, a nagy német rézolvasztók már nem jutnak nyersanyaghoz

– jelentette ki Reiche egy berlini Siemens Energy AG által összehozott rendezvényen hétfőn.

A német gazdasági miniszter összeurópai szabályozást sürget annak megakadályozására, hogy Kína egyszerűen túllicitálja az európai olvasztókat és kivigye a rézhulladékot a régióból.

Reiche szerint ezt a kérdést az európai gazdaságok ellenállóképességének szélesebb koncepciójába kellene beilleszteni.

Kína az elmúlt öt évben jelentősen növelte rézhulladék-vásárlásait, mivel saját olvasztói termelése bővül, miközben a bányászott rézérc beszerzése egyre költségesebbé válik. Idén további tényezőként jelent meg, hogy Kína más országokból keres beszállítókat, miután az Egyesült Államokból - amely hagyományosan a legnagyobb forrás - jelentősen visszaestek a közvetlen szállítmányok.

Az év első hét hónapjában Kína körülbelül 204 000 tonna rézhulladékot importált az Európai Unió országaiból, ami 3,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Ez a mennyiség azonban még mindig viszonylag kis részét, mintegy 15%-át teszi ki Kína teljes rézhulladék-importjának.

Reiche a lítium és a ritkaföldfémek németországi bányászatának előmozdítását célzó intézkedéseket is szorgalmazta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images