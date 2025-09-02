  • Megjelenítés
Váratlan fordulat az inflációnál: az EKB jóslata látszik beigazolódni
Gazdaság

Váratlan fordulat az inflációnál: az EKB jóslata látszik beigazolódni

Portfolio
Az euróövezet inflációja augusztusban 2,1%-ra emelkedett, kissé meghaladva a várakozásokat, miközben a maginfláció is magasabban maradt. Az árnövekedés alakulása megerősíti az EKB előrejelzését, hogy az infláció az év végéig a célszint közelében ingadozik, így a piacok változatlan kamatszintre számítanak.

Az eurót használó 20 országban az infláció a júliusi 2,0%-ról 2,1%-ra emelkedett az elmúlt hónapban. Ez kissé meghaladta a Reuters felmérésében várt 2,0%-ot. A növekedést a feldolgozatlan élelmiszerárak emelkedése és az alacsonyabb energiaköltségek kisebb mértékű visszahúzó hatása okozta - derül ki az Eurostat kedden közzétett adataiból.

A szorosabban figyelt maginfláció, amely nem tartalmazza a volatilis élelmiszer- és üzemanyagárakat, 2,3%-on maradt, meghaladva a várt 2,2%-os csökkenést.

Az adatok megerősítik az EKB saját előrejelzését, miszerint az infláció az év végéig a célérték körül fog ingadozni.

Ennek oka, hogy a visszafogott termékinfláció és a mérséklődő energiaárak ellensúlyozzák az élelmiszerek és szolgáltatások árának továbbra is erőteljes növekedését.

Az árnövekedés viszonylagos nyugalma miatt a piacok az év hátralévő részében változatlan kamatlábakra számítanak, még akkor is, ha a döntéshozók valószínűleg továbbra is vitatkozni fognak arról, hogy szükség van-e további lazításra a 2024 közepe óta végrehajtott két százalékpontos kamatcsökkentésen túl.

Ez a vita 2026 elején felgyorsulhat, mivel az árnövekedés várhatóan átmenetileg a célérték alá csökken, ami aggodalmakat vet fel, hogy a túl alacsony infláció beágyazódhat, hasonlóan a világjárvány előtti évtizedhez.

Isabel Schnabel, az EKB igazgatósági tagja kedden azzal érvelt, hogy az inflációs kockázatok valójában a magasabb értékek felé tolódnak el, és nem lát kockázatot arra, hogy az árnövekedés a célérték alatt ragadna, mivel a gazdasági növekedés egészséges, és a kereskedelmi zavarok felfelé irányuló nyomást gyakorolnak a költségekre.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos hír jött az európai jegybankból: ez történik most az inflációval és a gazdasággal

Lagarde figyelmeztet: politikai káosz fenyegeti az euróövezetet, a piacok már reagálnak

Kiderült az igazság az európai kamatok jövőjéről

"Fontos elismerni, hogy egy sokkokra hajlamos világban nem tudjuk úgy finomhangolni az inflációt, hogy az mindig 2% legyen" – mondta Schnabel a Reutersnek. "Tolerálhatjuk az infláció mérsékelt eltéréseit a célértéktől bármely irányban” – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
münchen-németország-park-épület-münchen-nyár-olimpia-park-stadion-terek-tó-torony-város
Gazdaság
Nagyon furcsa folyamatok zajlanak Németországban
Pénzcentrum
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility