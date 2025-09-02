Vége a 100 ml-es szabálynak - Újabb repülőtéren szüntetik meg a folyadékstopot

Szerdától megszüntetik a kézipoggyászban szállítható folyadékok mennyiségére vonatkozó korlátozást a kolozsvári repülőtéren - közölte kedden az Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér.

A közlemény szerint szeptember 3-ától kezdődően az erdélyi repülőtér utasai az eddigi 100 milliliteresnél nagyobb tartályokban is csomagolhatnak folyadékot az utastérben szállítandó poggyászaikba.

Ezek legfeljebb kétliteresek lehetnek

- írták.

Romániában a kolozsvári az első repülőtér, mely bevezeti az utasok által régóta várt intézkedést. Mint közölték, a korlátozás feloldását a kolozsvári repülőtér és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) terrorelhárító egységei közötti együttműködés és az újonnan beszerzett új berendezések tették lehetővé.

David Ciceo, a repülőtér igazgatója közölte:

frissítették a biztonsági berendezések szoftverét, így azok képesek kiszűrni a folyadékokban lévő robbanóanyagot, és a berendezéseket összehangolták az Európai Bizottság elvárásaival.

A folyadékokra vonatkozó korlátozások feloldásával csökken a biztonsági ellenőrzés ideje a repülőtéren. A kolozsvári repülőtér 2024-ben, európai uniós támogatással szerezte be az új biztonsági berendezéseket. Az erdélyi légikikötő a legnagyobb regionális repülőtér Romániában. Tavaly több mint 3,2 millió utas fordult ott meg, idén pedig ennél is több, 3,4 millió utasra számítanak - írták a közleményben.

