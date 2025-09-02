Vészjósló adat érkezett Amerikából: ez nem a fellendülő piac jele

A Colorado State University által összeállított Logistics Manager's Index (LMI) augusztusi adatai szerint jelentősen csökkentek a szállítási árak és a kapacitáskihasználtság, miközben a rendelkezésre álló kapacitás növekedett. Zac Rogers, az egyetem docense szerint ez az úgynevezett "negatív fuvarozási inverzió" jelenségét mutatja, ami figyelemre méltó fejlemény.
Ez még nem jelent recessziót a szektorban
A szakértő óvatosságra int, hangsúlyozva, hogy ez nem feltétlenül jelzi egy fuvarozási recesszió kezdetét, és a felmérésben résztvevők jövőbeli előrejelzései "valójában arra utalnak, hogy ez nem fog bekövetkezni". Ugyanakkor az, hogy ezek a jelek augusztusban mutatkoznak - ami általában csúcsidőszak az iskolakezdési és év végi ünnepi áruk szállításában -
meglehetősen valószínűtlenné teszi egy fellendülő piac közeli kialakulását.
Az inverzió különösen meglepő, mivel januárig a fuvarozási mutatók "erősen felfelé íveltek, és úgy tűnt, hogy egy erős bővülési időszak felé haladhatunk, hasonlóan 2017-2018 és 2020-2021-hez.
Fontos, hogy figyeljük ezeket a mutatókat, mert a szállítmányozás gyakran vezető indikátorként működik a gazdaságban - figyelmeztet Rogers.
Az idei év egyenetlen szállítmányozási aktivitásának forrásai között szerepel a Trump-adminisztráció vámjaival kapcsolatos turbulencia, a készletek feltöltése érdekében előrehozott megrendelések és az általános bizonytalanság.
"Valószínűtlennek tűnik, hogy az upstream szállítmányozás jelentősen fellendülne 2025 utolsó hónapjaiban, mivel az Egyesült Államokba irányuló konténermegrendelések 20%-kal csökkentek az elmúlt hat hétben" - állapítja meg a legfrissebb LMI-jelentés. "Ez megerősíti a múlt havi jelentésben felvetett elképzelést, miszerint július jelentette a behozatal csúcsidőszakát."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Csalódott a világ egyik leggazdagabb embere
Egy mai bejelentéssel kapcsolatban szólalt meg.
Nagy a baj a magyarok kedvenc üdülőhelyén, kiadták a vörös riasztást
A legmagasabb fokú figyelmeztetés.
Fordulat jöhet ennél a magyar részvénynél - Most érdemes nagyon figyelni!
Itt az újabb izgalmas befektetési lehetőség.
Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után
Gyengélkednek az autó értékesítései.
Letaglózó számokat közöltek: 1,2 millió embert tüntetett el Donald Trump
Visszaesett az amerikai munkavállalók száma.
Halvány reménysugár jött az USA-ból, de még annyira azért ne örüljünk
Megérkezett az ISM beszerzésimenedzser-index.
Jöhet következő forduló? - Újabb orosz-amerikai találkozó van szerveződőben
A külügyminiszterek ülnének össze.
Drasztikus változás történt a Balatonban
A tartós aszály miatt.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.