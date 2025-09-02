  • Megjelenítés
Vészjósló adat érkezett Amerikából: ez nem a fellendülő piac jele
Portfolio
A logisztikai szakértők által fontosnak tartott amerikai áruszállítási piac mutatói lassulást jeleznek a hagyományosan erős szezonban, ami kérdéseket vet fel a szállítmányozási szektor kilátásaival kapcsolatban - közölte a Bloomberg.

A Colorado State University által összeállított Logistics Manager's Index (LMI) augusztusi adatai szerint jelentősen csökkentek a szállítási árak és a kapacitáskihasználtság, miközben a rendelkezésre álló kapacitás növekedett. Zac Rogers, az egyetem docense szerint ez az úgynevezett "negatív fuvarozási inverzió" jelenségét mutatja, ami figyelemre méltó fejlemény.

Ez még nem jelent recessziót a szektorban

A szakértő óvatosságra int, hangsúlyozva, hogy ez nem feltétlenül jelzi egy fuvarozási recesszió kezdetét, és a felmérésben résztvevők jövőbeli előrejelzései "valójában arra utalnak, hogy ez nem fog bekövetkezni". Ugyanakkor az, hogy ezek a jelek augusztusban mutatkoznak - ami általában csúcsidőszak az iskolakezdési és év végi ünnepi áruk szállításában -

meglehetősen valószínűtlenné teszi egy fellendülő piac közeli kialakulását.

Az inverzió különösen meglepő, mivel januárig a fuvarozási mutatók "erősen felfelé íveltek, és úgy tűnt, hogy egy erős bővülési időszak felé haladhatunk, hasonlóan 2017-2018 és 2020-2021-hez.

Fontos, hogy figyeljük ezeket a mutatókat, mert a szállítmányozás gyakran vezető indikátorként működik a gazdaságban - figyelmeztet Rogers.

Az idei év egyenetlen szállítmányozási aktivitásának forrásai között szerepel a Trump-adminisztráció vámjaival kapcsolatos turbulencia, a készletek feltöltése érdekében előrehozott megrendelések és az általános bizonytalanság.

"Valószínűtlennek tűnik, hogy az upstream szállítmányozás jelentősen fellendülne 2025 utolsó hónapjaiban, mivel az Egyesült Államokba irányuló konténermegrendelések 20%-kal csökkentek az elmúlt hat hétben" - állapítja meg a legfrissebb LMI-jelentés. "Ez megerősíti a múlt havi jelentésben felvetett elképzelést, miszerint július jelentette a behozatal csúcsidőszakát."

