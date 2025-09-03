Carney telefonált Trumppal: kiderült, miről tárgyaltak a két vezető között

Carney szerdán, a kormányülés előtt nyilatkozva elmondta, hogy hétfő este "jó beszélgetést" folytatott Trumppal, amelynek során számos témát érintettek, köztük kereskedelmi, geopolitikai és munkaügyi kérdéseket is.

A miniszterelnök nem határozott meg konkrét időkeretet arra vonatkozóan, hogy mikor várhatók eredmények az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokból. Ehelyett ismét hangsúlyozta, hogy

Kanadának átlagosan a kereskedelmi megállapodása van a világ országai közül, mivel a Kanada-USA-Mexikó Egyezmény hatálya alá tartozó áruk mentesülnek Trump vámjai alól.

Carney tájékoztatása szerint egy magas rangú kanadai delegáció, köztük a Titkos Tanács hivatalvezetője, jelenleg is Washingtonban tárgyal amerikai partnereikkel. "Ne várjanak azonnali áttörést egyik stratégiai ágazatban sem, de ilyen jellegű párbeszédet folytatunk, és ezt fogjuk folytatni a jövőben is" - tette hozzá a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: EU/Frederic Garrido-Ramirez.