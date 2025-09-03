  • Megjelenítés
Csendes betegség pusztít Magyarországon – Már a munkahelyek is bajban vannak
Csendes betegség pusztít Magyarországon – Már a munkahelyek is bajban vannak

Egyre több ember küzd mentális betegségekkel Magyarországon - csak tavaly 1,1 millió keresőképtelen munkanapot igazoltak háziorvosok a pácienseik mentális problémái miatt - derítette ki az RTL Híradó.

Egymilliárd ember él a világon mentális problémával, a legtöbben szorongással és depresszióval - hallgató a riportban. A mentális problémák miatti gazdasági kiesés évente több ezer milliárd dolláros kárt okoz egy friss WHO jelentés szerint.

A Belügyminisztérium közölte az RTL Híradóval:

a háziorvosok itthon több mint 1,1 millió keresőképtelen munkanapot igazoltak mentális problémák miatt csak 2024-ben.

A rendelőkben, gondozókban 64 ezer esetet láttak el.

Káplár Mátyás szakpszichológus elmondta: a leggyakoribb probléma a szorongás Magyarországon, de sok a depressziós is.

Az RTL kiemeli: a pszichiátriai gondozók száma csökkent Magyarországon 2005 és 2024 közt – 146 intézményről 120-ra. Gyermekek esetében az ellátóhelyek száma pedig kevesebb mint felére csökkent, miközben a gyerekek körében a drog és alkoholfüggők száma folyamatosan növekszik.

Megfelelő mennyiségű pszichiáter hiányában a mentális betegek gyakran a gyógyszer vagy az alkohol felé fordulnak - mondta Szemelyácz János, az Addiktológiai Társaság elnöke.

Címlapkép forrása: Portfolio

