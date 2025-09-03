Európa legnagyobb gazdasága drámai lépésre kényszerül: megduplázza az áramkapacitást 2035-ig

Európa legnagyobb gazdaságának 2035-ig 22-36 gigawatt további kapacitásra lesz szüksége az áramellátás biztosításához a Szövetségi Hálózati Ügynökség becslései szerint.
Ez nagyjából megduplázná a jelenlegi beépített kapacitást, és meghaladja a három évvel ezelőtti előrejelzést, amely 2030-ig 17-21 gigawatt igényt jelzett előre.
Németország – amely 2023-ban leállította utolsó atomerőműveit és már nem kap orosz vezetékes gázt – erősen támaszkodik a megújuló energiaforrásokra, de rugalmasabb energiaforrásokra is szüksége lesz azokra az időszakokra, amikor a szél és a nap nem áll rendelkezésre.
A kormány 20 gigawatt új gázerőmű építését kívánja ösztönözni, az első árverést pedig az év végéig tervezik megtartani, ami a klímaaktivisták kritikáját váltotta ki.
Bár a gazdasági minisztérium szerint a legújabb becslések kiemelik a gázerőművek iránti növekvő igényt, a hálózati szabályozó nem határozott meg konkrét technológiát, és megjegyezte, hogy akkumulátorok és rugalmas energiafogyasztási megoldások is segíthetnek a hiány pótlásában.
"A Szövetségi Hálózati Ügynökség jelentése azt mutatja, hogy lépnünk kell, és új szabályozható kapacitásokat kell építenünk, különösen új gázerőműveket" – nyilatkozta Katherina Reiche gazdasági miniszter.
A szabályozó hatóság jelentése – amely két forgatókönyvet vizsgál – szerint a legrosszabb esetben 36 gigawattra lenne szükség, ha a megújuló energiaforrások kiépítése megtorpanna, és nem terjednének el a rugalmas energiafogyasztást lehetővé tevő technológiák, mint a hőszivattyúk, akkumulátorok és elektromos járművek.
A kormány emellett két magán kutatóintézettől is megrendelt egy külön elemzést a jövőbeli energiaigényről, amelynek eredményei a következő hetekben várhatók.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Carney telefonált Trumppal: kiderült, miről tárgyaltak a két vezető között
Váratlan fordulat a kanadai-amerikai kereskedelmi háborúban.
NATO-Oroszország háború: elmondta a szakértő, hol és hogyan törhet ki a konfliktus
Nem várt helyen dördülhetnek az első fegyvertüzek.
Elképesztő fordulat: külföldre vihetik a szupermodern Szu-57-es vadászgép gyártását az oroszok
Ráadásul egy olyan országba, amely közeli kapcsolatban van Amerikával.
Európa legnagyobb gazdasága drámai lépésre kényszerül: megduplázza az áramkapacitást 2035-ig
Az energiamix kényszerű átalakítása miatt most jöhetnek a gázerőművek.
Túl nagyra hízott a gyógyszergyártó, egy egész országot fogyókúrára fogott
Egyesek már a Nokia sztori megismétlődésétől tartanak.
Azt mondják, betörtek az oroszok a stratégiai fontosságú ukrán városba – Elkezdődött Kupjanszk ostroma
Fontos csata zajlik Harkiv megyében.
Hatalmas mozgás a kötvénypiacon: ilyen nem volt 14 éve, aztán jött a meglepetés
Egy gyors fordulat jött az euróövezeti hozamoknák.
Csak egy kis dollárerősödés kellett és hatalmasat bukott a világverő deviza
A valutánál mérték a legnagyobb globális visszaesést.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.