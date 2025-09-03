  • Megjelenítés
Európa legnagyobb gazdasága drámai lépésre kényszerül: megduplázza az áramkapacitást 2035-ig
Európa legnagyobb gazdasága drámai lépésre kényszerül: megduplázza az áramkapacitást 2035-ig

Németország gazdasági minisztériuma szerint jelentősen nőhet a gázerőművek iránti igény a következő évtizedben, ha lelassul a megújuló energiaforrások és a rugalmas technológiák elterjedése – tudósított a Bloomberg.

Európa legnagyobb gazdaságának 2035-ig 22-36 gigawatt további kapacitásra lesz szüksége az áramellátás biztosításához a Szövetségi Hálózati Ügynökség becslései szerint.

Ez nagyjából megduplázná a jelenlegi beépített kapacitást, és meghaladja a három évvel ezelőtti előrejelzést, amely 2030-ig 17-21 gigawatt igényt jelzett előre.

Németország – amely 2023-ban leállította utolsó atomerőműveit és már nem kap orosz vezetékes gázt – erősen támaszkodik a megújuló energiaforrásokra, de rugalmasabb energiaforrásokra is szüksége lesz azokra az időszakokra, amikor a szél és a nap nem áll rendelkezésre.

A kormány 20 gigawatt új gázerőmű építését kívánja ösztönözni, az első árverést pedig az év végéig tervezik megtartani, ami a klímaaktivisták kritikáját váltotta ki.

Bár a gazdasági minisztérium szerint a legújabb becslések kiemelik a gázerőművek iránti növekvő igényt, a hálózati szabályozó nem határozott meg konkrét technológiát, és megjegyezte, hogy akkumulátorok és rugalmas energiafogyasztási megoldások is segíthetnek a hiány pótlásában.

"A Szövetségi Hálózati Ügynökség jelentése azt mutatja, hogy lépnünk kell, és új szabályozható kapacitásokat kell építenünk, különösen új gázerőműveket" – nyilatkozta Katherina Reiche gazdasági miniszter.

A szabályozó hatóság jelentése – amely két forgatókönyvet vizsgál – szerint a legrosszabb esetben 36 gigawattra lenne szükség, ha a megújuló energiaforrások kiépítése megtorpanna, és nem terjednének el a rugalmas energiafogyasztást lehetővé tevő technológiák, mint a hőszivattyúk, akkumulátorok és elektromos járművek.

A kormány emellett két magán kutatóintézettől is megrendelt egy külön elemzést a jövőbeli energiaigényről, amelynek eredményei a következő hetekben várhatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

