Fico két nap múlva találkozik Zelenszkijjel, kemény üzenetet visz magával

Kínában találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol többek között az energetikai infrastruktúra elleni Ukrán támadásokról egyeztettek. Fico kijelentette, hogy a kritikus infrastruktúrát érintő csapások elfogadhatatlanok és közölte, hogy pénteken találkozik az ukrán elnökkel.

A beszámoló szerint a hivatalos találkozót követően Putyin és Fico négyszemközt vitatta meg a "legkényesebb kérdéseket" - írta meg az Új Szó. Ezt később Fico is megerősítette közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a közel egyórás beszélgetés során elsősorban az ukrajnai háborúról egyeztettek, majd Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is tárgyalt. A szlovák kormányfő azt is hangsúlyozta:

szigorúan fogunk reagálni a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra. Pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és figyelmeztetni fogom, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.

A szlovák kormányfő kiemelte, hogy Pozsony továbbra is együttműködésre törekszik Moszkvával több területen, különösen az energetikában, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén. A Török Áramlat gázvezetéken keresztül érkező gáz mennyiségével kapcsolatban megjegyezte:

fokozatosan növekszik a mennyiség, lassan eléri az évi négymilliárd köbmétert.

Fico azt is megemlítette, hogy Szlovákia nem támogatja az Európai Bizottság azon tervét, amely 2028. január 1-jétől megszüntetné az orosz földgázszállítást. Véleménye szerint addig "még sok minden változhat", és ez az intézkedés végül nem lép életbe, mivel jelentős károkat okozna az európai országoknak.

Az orosz elnök tájékoztatta a szlovák miniszterelnököt az Alaszkában Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól és a háború lezárásának kilátásairól. Fico jelezte, hogy a beszélgetésből több következtetést és üzenetet is levont, amelyeket pénteken át kíván adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Ráadásul délelőtt arról is írtunk, hogy beszámolók szerint Vlagyimir Putyin felszólította Szlovákiát, hogy függessze fel energiaszállításait Ukrajnába. Putyin méltatta a szlovák kormány "független" politikai álláspontját, és hangsúlyozta a szorosabb együttműködés fontosságát azon közép-európai országok között, amelyek ellenzik Brüsszel intézkedéseit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images